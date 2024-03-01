17日，全市关工委工作会议召开，学习贯彻全国、全省关工委工作会议精神，落实市委工作要求，部署今年工作。市委常委、组织部部长、市关工委主任王森参加会议并讲话。 17日，全市关工委工作会议召开，学习贯彻全国、全省关工委工作会议精神，落实市委工作要求，部署今年工作。市委常委、组织部部长、市关工委主任王森参加会议并讲话。 会议指出，关心下一代工作，事关党和国家事业发展，是全党全社会的共同责任。要增强责任感，各级党委(党组)要牢牢把握关心下一代工作重要意义，自觉把党的领导贯彻到关工委工作全过程、各方面；各级关工委组织和广大“五老”同志要深入学习贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示，坚定担负起为党育人、为国育才的使命任务。要找准着力点，持续强化对青少年群体的思想政治引领，广泛开展青少年法治宣传教育，高度关注青少年群体心理健康，加强对特殊困难群体的关心关爱，更好地教育引导、关爱保护青少年健康成长。要夯实落脚点，实施好“基层关工委建设三年行动计划”，加快推进基层关工委组织“有形覆盖”“有效覆盖”；组织开展“关工委工作品牌建设年”活动，以特色品牌打造带动工作提质增效；注重“五老”典型宣传培育，动员、吸引更多优秀老同志参与到关心下一代工作中。要完善好机制，建好用好关工委成员单位联席会议制度，推动各部门各单位密切配合，共同履行好关心下一代工作职责，为加快推进现代化洛阳建设贡献力量。 市关工委执行主任王全乐，副主任邬晓芒、马东安、杨玉龙等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)