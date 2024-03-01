洛阳新增两家国家一级博物馆

18日是国际博物馆日，国家文物局公布第五批国家一级博物馆名单，洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆位列其中。算上首批国家一级博物馆——洛阳博物馆，洛阳的国家一级博物馆达到3家。

18日是国际博物馆日，国家文物局公布第五批国家一级博物馆名单，洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆位列其中。算上首批国家一级博物馆——洛阳博物馆，洛阳的国家一级博物馆达到3家。

洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)占地面积130亩，建筑面积21567平方米，按照展陈内容分为“葬制大观——洛阳历代古墓集萃”“洛阳北魏帝王陵”“砖画青史——馆藏宋金雕砖展”三个部分，是国内第一座也是目前唯一一座集帝陵、古墓葬及其附属文物、石刻和古代壁画为一体的大型墓葬类博物馆。

二里头夏都遗址博物馆位于洛阳市偃师区，占地面积246亩，建筑面积为3.2万平方米，其基本陈列由“第一王朝”“赫赫夏都”和“世纪探索”三部分组成，系统地展示了夏代历史、夏文化探索历程、二里头遗址60多年考古成果以及中华文明探源工程的研究成果。

2023年12月，国家文物局指导中国博物馆协会启动第五批全国博物馆定级评估工作，共收到1148家单位的申报信息。经过形式审查、资料复核、专家评审、现场复核、综合评议等工作，共有来自27个省份的123家博物馆进入公示名单，涵盖从中央到县区各个层级，涉及历史文化、综合地志、革命纪念、考古遗址、自然科技等不同题材类型。

目前，河南省共有14家国家一级博物馆，其中，洛阳3家、郑州3家、安阳2家、南阳2家、信阳2家、平顶山1家、开封1家。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦文/图）