85岁的老人擅长制作创意风筝 将放风筝作为养生方式

15米长的“蛇”、14米长的“龙”、5米长的“福娃”，还有3米高的“猪八戒”“唐僧”和“嫦娥”，您敢相信吗？这些吸睛的风筝取材于塑料布、编织袋等废品，它们中“服役”最长的已有近30年，最短的也有11年。

15米长的“蛇”、14米长的“龙”、5米长的“福娃”，还有3米高的“猪八戒”“唐僧”和“嫦娥”，您敢相信吗？这些吸睛的风筝取材于塑料布、编织袋等废品，它们中“服役”最长的已有近30年，最短的也有11年。

这些创意风筝的主人名叫吉炳才，今年85岁，家住涧西区牡丹广场附近。只要天气合适，他都会在下午去牡丹广场放风筝。15日下午，像往常一样，他出门前推开窗户，伸手感受一下风力。

“风不大，二三级，这样的风力适合放小风筝。”他说。随后，他来到自己的“风筝营”中“点兵点将”，嫦娥风筝和小三角风筝获得了“出征”的机会。

吉炳才退休前是我市一名建筑行业从业者，懂些物理知识。退休后，他被孙子央求着做风筝。刚开始，他做的就是最简单的小三角风筝，比别人买的风筝还好放，轻轻一拉就起来了，孙子夸、儿子夸，他就越做越下劲儿了。

吉炳才制作的第一个创意风筝是3米高的嫦娥风筝。做这个风筝，吉炳才花了不少心思——为了保证嫦娥风筝飞天后整体视觉效果的灵动，他将“人物”的肩部以下均作为风筝的尾摆，这就对风筝主体结构的“吃风”能力提出了更高要求，经过简单测算和设计，他用了三四天时间，并在儿子的绘画支持下，完成了自己的首个创意风筝作品。

“把嫦娥风筝拿出去放的时候，很多人都来围观，我说是我自己做的，有些人还不信。”回忆起当时的情形，吉炳才语气里是满满的成就感。从那之后，他四处收集灵感，每隔一段时间就“上新”一个创意风筝。“2008年北京奥运会时，我做了福娃风筝。2013年生肖蛇年时，我做了15米长的蛇形风筝。我平时喜欢《西游记》，还做了唐僧风筝和猪八戒风筝。”他说。

在吉炳才看来，做风筝是一种享受，放风筝是一种养生，他“期待每一个起风的日子”。

“你看着风筝越飞越高，你看着它，它看着你，感觉周围都安静了下来，内心特别平和。”吉炳才说，养心是养生的最高境界，每每看着风筝飞起，都会让他忘掉生活中的烦恼，整个人都高兴起来，“心情好，就身体好、生活好、啥都好”。

每天下午放风筝的习惯，吉炳才已经坚持了许多年，他还掌握了一些观天测风的本领。有时，他只要站在窗边看一眼楼下树木的形态，就知道当天的风速如何、适合放哪种风筝。“5级风可以放蛇风筝、龙风筝，4级风可以放福娃风筝，3级风能让嫦娥风筝、唐僧风筝、猪八戒风筝飞起来，如果哪天实在没风，也可以拿着小三角风筝跑两步。”吉炳才说，天气和生活一样，有时确实很闷，但只要跑起来就会有风。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）