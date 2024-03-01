全市自媒体矩阵建设推进会暨专题培训会召开

昨日，由市委宣传部、市委网信办主办的全市自媒体矩阵建设推进会暨专题培训会召开。来自全市各县区、相关单位及各行业的300多名学员参加培训。

昨日，由市委宣传部、市委网信办主办的全市自媒体矩阵建设推进会暨专题培训会召开。来自全市各县区、相关单位及各行业的300多名学员参加培训。

加快自媒体矩阵建设，不断巩固壮大网上主流舆论，是我市今年宣传思想文化工作的重要内容。本次培训会紧扣“移动端、视频化、交互性”的互联网传播规律，深入总结我市自媒体矩阵建设工作，并对各单位下一步工作的落实、督导和培训等作了系统安排。培训会邀请抖音集团河南公共事务总监陈惠子，围绕短视频传播规律、抖音平台账号运行和推荐机制、账号IP打造和内容运营等进行了深入讲解。

学员纷纷表示，相关培训内容翔实、实操性强，对进一步提升互联网运用能力，加快挺进互联网主战场具有很强的指导意义。下一步，将坚持学以致用，强化创新思维，把所学技巧与自身工作相结合，为弘扬主旋律、传播正能量，营造我市良好经济社会发展舆论环境作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 王盟)