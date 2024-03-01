返乡创业者黄飘由衷感慨：“洛阳是文创设计者的天堂”

“你猜我能不能抽中隐藏款？”“我开出来的竟然是‘武则天’！”……近日，在位于西工小街的一个文创自助销售设备前，一款饱含洛阳特色的盲盒手办受到市民和外地游客的追捧。

黄飘在清点盲盒

“你猜我能不能抽中隐藏款？”“我开出来的竟然是‘武则天’！”……近日，在位于西工小街的一个文创自助销售设备前，一款饱含洛阳特色的盲盒手办受到市民和外地游客的追捧。

今年34岁的洛阳小伙儿黄飘，是这款盲盒手办的开发者。黄飘大学时学习英语专业，毕业后到郑州等地打拼，先后在建筑、餐饮等行业创业。2023年年初，洛阳文旅火爆“出圈”，各类新文旅业态风生水起，这让黄飘心动不已。

“历史底蕴深厚、文物资源丰富，洛阳是文创设计者的天堂。”黄飘说，在富有地域特色的盲盒手办领域，洛阳开发的较少。因为盲盒具有潮流化、轻量化的特点，是不错的“入场”之选，所以他果断放弃以前的工作，返回洛阳投身文创行业。

经过团队策划，黄飘以洛阳历史名人为灵感源泉，选取了武则天、关羽、杜甫等13个与洛阳有关的历史人物进行创意设计。这些“人物”或手执毛笔、或怀抱琵琶、或拱手行礼……一幕幕生动的场景在现代新潮元素加持下，吸引众多年轻人去了解洛阳的历史文化。

为增加产品的沉浸感，黄飘还邀请专人为手办配音，打造出全国首款“会说话的盲盒”。每一个盲盒里都有一个二维码卡片，只需扫码即可听到盲盒内“人物”的“内心独白”。

这款盲盒充分迎合了年轻人的审美和喜好，自2023年上市以来广受好评，仅去年一年便售出6万余个，销售总额超300万元。

除了盲盒手办，近日，在我市部分酒店、餐饮场所，一个绿色的文创盖章机也得到不少关注，这是黄飘团队的“新作品”。

市民和外地游客只要用手机扫盖章机身上的二维码，便可购买机器内置的文创冰箱贴和盖章打卡纸。该设备具有自助盖章功能，顾客将打卡纸放入机器，点击按钮即可盖一枚城市限定印章。

黄飘介绍，该设备为全国首创。“去年，我们在文创门店设置了传统的免费盖章点，供游客集章，印章供不应求。”他说，因前来盖章的游客太多，他们几乎每月都要换一批新印章。为减少人力、物力，将集章引向自动化，去年7月，他集结了软硬件开发、平面设计等40余人，历时7个月，共同研发了这一设备。

对于该设备的推广，他借鉴了共享充电宝的模式，将其投放到我市一些酒店、餐饮等场所，并设置了抽奖功能。顾客即使不消费，也可以每天参与抽奖活动，还有机会抽中住宿、餐饮等优惠券，由此实现文创盖章机与酒店、餐厅的双向引流。

截至目前，由黄飘团队推出的这两款与文创相关的机器，已在全市投放近百台，遍布各大博物馆、热门景区及部分酒店等地，均取得不错反响。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）