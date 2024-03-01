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服务“文博热”！洛阳博物馆为新招募志愿者授牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 17:05

　　18日是国际博物馆日，当天上午，洛阳博物馆举办2024年新招募志愿者授牌活动，41名志愿者加入志愿者服务团队。

　　洛阳博物馆志愿者团队成立于2012年3月，发展至今已拥有200余名志愿者。十余年来，洛阳博物馆志愿者团队坚持秉承“学习雷锋、奉献他人、提升自己”志愿服务理念、发扬“奉献、有爱、互助、进步”志愿服务精神，以实际行动传播社会正能量、弘扬真善美，用责任担当展现新时代志愿者的良好形象，得到大家广泛认可和赞誉。2021年，中宣部命名第六批全国学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵，洛阳博物馆荣膺全国学雷锋活动示范点称号。

　　博物馆，方寸之间一览千年，是保护传承城市文脉的殿堂。洛阳博物馆志愿者的“绿马甲”活跃在台前幕后，用精彩的展厅义务讲解、温暖人心的服务，为博物馆打造出一张亮丽的“名片”。在与文物的跨时空对话中，志愿者们再现文明互鉴、交流的历程，带领观众开启奇妙的沉浸式旅程。

　　伴随着博物馆志愿服务理念的不断创新，志愿者不仅参与讲解、接待、引导等工作，还加入活动策划、博物馆微信图片视频拍摄编辑等博物馆的幕后工作中，通过线下线上互动拓宽了历史文化的传播方式。

　　此外，洛阳志愿者们的服务范围还延伸到了社会教育、慈善公益等多个领域。在关爱留守儿童、孤寡老人和贫困山区爱心宣讲活动中，都有他们的身影。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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