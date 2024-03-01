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洛阳古墓博物馆上榜！“全国博物馆十大陈列展览精品”结果揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 17:05

　　18日，第二十一届“全国博物馆十大陈列展览精品”推介活动终评结果揭晓，洛阳古墓博物馆的“葬制大观——洛阳历代古墓集萃”榜上有名。

　　“葬制大观——洛阳历代古墓集萃”分为“此岸彼岸——古代墓葬文化展”“河洛遗冢——洛阳典型墓葬陈列”“地府千秋——河南古墓壁画大观”三个展览。

　　“此岸彼岸——古代墓葬文化展”利用图片、文物、模型、多媒体检索四位一体的展陈方式，通过洛阳重大考古发现向观众打开一扇古代墓葬产生、发展、演变的历史大门，让观众通过古人对墓葬营建的执着和重视，去解读不同时期墓葬中建筑、壁画、雕塑、器物、装饰、铭文背后产生的思想情感和伦理道德。

　　“河洛遗冢——洛阳典型墓葬陈列”将原有陈列中的九个朝代25座古代墓葬，按照时代顺序分为青阳古冢、荆棘铜驼、烟云邙岭和古墓丹青四个篇章，营造沉浸式感官体验，向观众讲述洛阳古代墓葬的演变发展以及墓葬中蕴藏的时代信息和文物故事。

　　“地府千秋——河南古墓壁画大观”共展出河南地区从两汉至民国时期的18组65幅185平方米的古代壁画。

　　在今年的132项申报项目中，共有38个展览项目过关斩将入围终评，入围项目涵盖22个省(区、市)，展览题材包括历史考古、文化艺术、人物纪念、自然科技等多种类型，申报单位涉及中央系统和省市县等不同层级，行业博物馆入围数量较往年明显增多。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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