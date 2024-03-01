省慈善联合总会来洛督导调研

16日、17日，省慈善联合总会监事长唐飞率调研组来洛，督导调研慈善重点工作。 16日、17日，省慈善联合总会监事长唐飞率调研组来洛，督导调研慈善重点工作。 调研组听取汇报，先后实地考察了洛阳防灾减灾慈善公园项目、栾川县潭头镇水毁修复工程、栾川县耕莘街道上河南社区“幸福家园”项目、嵩县田湖镇程村水毁渠道修复工程，深入了解市慈善联合会资金使用及“乡村振兴豫善同行”活动、“幸福家园”村社互助工程、防灾减灾慈善宣传项目实施等情况。 调研组指出，去年以来，洛阳市慈善工作按照三年行动计划实施全面谋篇布局、强筋壮骨，实现了全面提升、长足进步，形成了不少好经验好做法。希望洛阳继续以更高站位、更大格局谋划慈善事业，结合群众需求，高质量精准实施慈善项目，做出特色，打造品牌，让更多发展成果惠及群众。要持续推进防灾减灾慈善宣传项目，尽快建成投用发挥效益。 市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长、市政协原主席杨炳旭参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王琰 李晓瑜)