洛阳、三门峡将实现偿还异地公积金贷款

日前，洛阳市住房公积金管理中心微信公众号发布消息称，洛阳、三门峡将共同推出“偿还异地(三门峡)公积金贷款”业务。

为贯彻落实住建部“惠民公积金服务暖人心”服务提升三年行动计划要求，进一步落实洛阳市人民政府《推进洛阳三门峡联动发展的若干措施》，实现洛、三两地住房公积金信息互联、数据共享、业务互通工作目标，提升住房公积金异地业务办理便捷程度，洛阳市住房公积金管理中心与三门峡市住房公积金管理中心经充分协商及联调测试，将共同推出“偿还异地(三门峡)公积金贷款”业务，两地公积金办理机构同步受理相关业务申请。

“偿还异地(三门峡)公积金贷款”业务推出后，洛阳、三门峡两地公积金缴存职工，可以到缴存地中心签订偿还洛阳、三门峡异地公积金贷款自动提取协议，系统通过一体化平台自动获取异地公积金贷款信息，验证协议的可签订性。协议验证通过后，系统将按月通过一体化平台获取职工异地贷款还款信息，核定职工可提取额，并进行提取划付。

此项业务开展后，在洛阳工作三门峡购房、三门峡工作洛阳购房的职工群体在本人公积金缴存地、购房所在地都可办理偿还公积金贷款业务。该项业务的推出能够提供给职工更加全面的选择，让异地职工少跑腿，极大节约了缴存职工的业务办理时间，真正让两地职工减少了材料多、路途远的困扰。

下一阶段，洛阳市住房公积金管理中心将继续以市民需求为导向，把公积金一体化平台的深度应用作为区域内异地业务创新服务，提升工作效率的有力抓手，更加有力的推动服务更高效、政策更利民，为我市房地产市场高质量发展注入新活力，更好的服务于经济发展大局，进一步便利广大缴存职工。

延伸阅读

偿还异地(三门峡)公积金贷款委托划付业务指南(试行)

一、事项名称：偿还异地公积金贷款委托划付

二、功能描述：缴存在本地(洛阳)但公积金贷款在异地(目前支持三门峡)的借款人和配偶，授权洛阳公积金中心根据其异地公积金贷款还贷金额，按月从本人公积金账户划拨支付至本人银行卡。

三、办理场所：

城市区的，河南省洛阳市洛龙区开元大道237号，市民之家(3楼D区)窗口。县(区)由所在管理部办理。

四、服务条件：

申请该业务的缴存职工，需满足以下条件

(一)申请人在异地(三门峡)中心有未结清的公积金贷款。

(二)申请人在洛阳中心有正常缴存的公积金账户。

(三)符合洛阳中心其他政策规定。

符合上述条件的，申请人即可与洛阳中心签订《偿还异地公积金贷款委托划付协议书》(至营业点柜台办理)，授权洛阳中心划拨支付本人公积金账户余额。申请人成功办理委托划付签约后，洛阳中心每月20号将其公积金账户余额划拨至还款银行卡，夫妻双方每次划付金额不超过上月偿还的异地公积金贷款金额。

五、办理要件：

(一)申请人的身份证原件。

(二)申请人的洛阳公积金业务合作银行储蓄卡(Ⅰ类账户)。

六、办理流程：

申请人与洛阳中心签订《偿还异地公积金贷款委托划付协议书》→异地(三门峡)中心每月向洛阳中心推送申请职工上月还款明细→洛阳中心每月20日向申请人银行卡划拨其公积金账户金额。

七、变更、解除协议。

申请人或其共同还款人其中一方因个人原因需变更、解除协议的，由其本人至办理窗口提出变更、解除申请。每月20日前申请的，当月生效；20日后申请的，次月生效。

常见问题解答：

1.什么是偿还异地公积金贷款委托划付？

解读：申请人公积金缴存地为洛阳中心，但公积金借款在异地(三门峡)的，申请人及其配偶可以授权洛阳中心根据异地(三门峡)中心出具的还贷金额明细，按月从本人公积金账户划拨支付至本人银行卡。

2.划扣个人公积金账户最高金额为多少。

解读：申请人为个人或夫妻双方的每次划付金额不超过上月偿还的异地(三门峡)公积金贷款金额，包含提前还款金额，夫妻双方有三门峡缴存账户的，需减去内扣金额。

3.个人公积金账户余额划扣与支付方式。

解读：申请人在异地(三门峡)中心公积金贷款正常还款，由异地(三门峡)中心每月向洛阳中心传输上月申请人还贷明细，洛阳中心根据还贷明细于每月20日，将申请人还款金额支付至申请人个人银行卡中，优先划付主贷人账户余额至主贷人提供的银行卡，主贷人账户余额不足的，划付配偶账户余额至配偶提供的银行卡。

4.如何变更、解除《偿还异地公积金贷款委托划付协议书》。

解读：因个人原因需变更、解除《偿还异地公积金贷款委托划付协议书》的，由申请人本人至原签约市/县管理部，提出变更、解除需求，并重新签署变更或解除《偿还异地公积金贷款委托划付协议书》。

5.银行卡的选择。

申请人在签署《偿还异地公积金贷款委托划付协议书》时，可将异地(三门峡)中心公积金贷款银行卡作为委托划付银行卡，也可变更为其它银行卡，银行卡均应为(Ⅰ类账户)，且开户行为洛阳公积金业务合作银行，不区分开户行所在地。

洛阳公积金目前业务合作银行为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、中信银行、兴业银行、光大银行、中原银行、民生银行、招商银行、浦发银行、农商银行、郑州银行等15家。(合作银行名单持续更新) ⑥