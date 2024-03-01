洛阳启动2024年“5·18国际博物馆日”系列活动

18日，洛阳市2024年“5·18国际博物馆日”系列活动启动仪式在洛阳博物馆举行。

18日，洛阳市2024年“5·18国际博物馆日”系列活动启动仪式在洛阳博物馆举行。

今年国际博物馆日的主题是“博物馆致力于教育和研究”。洛阳市文物局党组书记、局长赵晓军表示，全市博物馆将积极发挥以文化人、以文育人的重要作用，推动文化资源创造性转化、创新性发展。

活动现场还举行了洛阳开放大学实践教学基地共建签约仪式。洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆等10家博物馆与洛阳开放大学签订共建实践教学基地协议，通过双方之间优势互补、积极互动，实现长效交流、共同发展。

“2024洛阳‘东方博物馆之都’抖音自媒体推广活动”同时启动。活动旨在培养文博工作者互联网思维，注重移动端传播，鼓励全市文博工作者创建自媒体，围绕文博人的日常工作、生活等创作短视频，营造文博人宣传文博事业的浓厚氛围。

据了解，围绕国际博物馆日的主题，洛阳各博物馆推出十余场主题丰富的展览、40余场社教研学活动，并通过深度直播讲解、组织文博专题讲座、开展民间文物鉴定、组织志愿讲解服务等形式，为市民、游客送上文化大餐。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 徐少华 文/图）