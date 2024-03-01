1600多名选手参赛！第二届中国小浪底轮滑文化节开幕

18日，第二届中国小浪底轮滑文化节在孟津区小浪底镇开幕。

18日，第二届中国小浪底轮滑文化节在孟津区小浪底镇开幕。

据介绍，轮滑是一项年轻时尚、阳光健康的体育运动，它集竞技、休闲、观赏于一体，吸引了洛阳市广大青少年参与。截至目前，全市有近10万名中小学生及幼儿园儿童从事轮滑运动。“轮动精彩，滑向未来”的生动实践正在河洛大地蓬勃兴起。

本届文化节由中国轮滑协会、洛阳市体育局、孟津区人民政府主办，河南省轮滑协会、孟津区委宣传部、孟津区小浪底镇政府承办，来自省内外106支代表队1650名轮滑高手济济一堂，共飨盛会。

文化节为期两天，将举行轮滑马拉松、自由式速度过桩、速度轮滑公路赛等项目，充分展示各路选手的实力。同时，孟津区还将举行“轮滑狂欢夜”“轮滑世界冠军校园秀”“轮滑进校园”“科技与轮滑——轮滑装备展销会”等文旅活动，全面探索“体育+”，进一步丰富体育业态，推动体育产业发展，让体育产业为洛阳的经济社会发展注入持续动力。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 党一豪）