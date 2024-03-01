洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举办青年干部辩论赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 09:23

　　16日晚，一场主题辩论赛在洛阳市中青班辩论队与洛阳市选调生辩论队之间展开。

　　人工智能是新质生产力重要的驱动力，人工智能的广泛应用究竟是利大于弊还是弊大于利？此次辩论赛围绕这一辩题进行深入探讨。中青班辩论队与选调生辩论队围绕各自论点，旁征博引，从逻辑、数据、事例等角度立论、质询、攻防。辩手们思维缜密、逻辑清晰、妙语连珠，引得现场阵阵掌声。最终，经过现场评分，中青班辩论队获胜，选调生张亚兵获“最佳辩手”称号。

　　参加此次活动的中青班学员纷纷表示，下一步，将把此次比赛激发出的热情转化为攻坚克难的决心，在推进现代化洛阳建设的火热实践中努力奋斗。参加此次活动的选调生表示，将以中青班学员为学习榜样，认真学习他们丰富的知识储备与实践经验，打牢理论功底、积累工作经验，积极为现代化洛阳建设贡献更多青春力量和智慧。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 汤洁琳 郭俊成)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
        “嗨呀，我到处打听，原来你真在这儿……”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区神经...
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 念着中国历史朝代顺序口诀，在洛阳探...
  • 洛阳市委科技委第一次会议召开
  • 洛阳：一座没有围墙的博物馆
  • 生态美景 宜居洛城【组图】
  • 中国旅游日，洛阳这些景区有优惠
  • 5月18日起，洛阳市个人住房公积金利率...
  • 国际博物馆日，一起了解洛阳路名里的...
  • 河科大附中新建教学楼项目顺利封顶
  • 孟津区城关镇：碾馔又飘香 农民喜增收...
  • 别跑空！5月21日隋唐大运河文化博物馆...
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺

    结果了

    河洛古城景观

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605