洛阳举办青年干部辩论赛

16日晚，一场主题辩论赛在洛阳市中青班辩论队与洛阳市选调生辩论队之间展开。

16日晚，一场主题辩论赛在洛阳市中青班辩论队与洛阳市选调生辩论队之间展开。

人工智能是新质生产力重要的驱动力，人工智能的广泛应用究竟是利大于弊还是弊大于利？此次辩论赛围绕这一辩题进行深入探讨。中青班辩论队与选调生辩论队围绕各自论点，旁征博引，从逻辑、数据、事例等角度立论、质询、攻防。辩手们思维缜密、逻辑清晰、妙语连珠，引得现场阵阵掌声。最终，经过现场评分，中青班辩论队获胜，选调生张亚兵获“最佳辩手”称号。

参加此次活动的中青班学员纷纷表示，下一步，将把此次比赛激发出的热情转化为攻坚克难的决心，在推进现代化洛阳建设的火热实践中努力奋斗。参加此次活动的选调生表示，将以中青班学员为学习榜样，认真学习他们丰富的知识储备与实践经验，打牢理论功底、积累工作经验，积极为现代化洛阳建设贡献更多青春力量和智慧。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 汤洁琳 郭俊成)