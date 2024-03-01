下周一，这里免费检测血压计、人体秤和眼镜

20日是第25个世界计量日。记者昨日从市市场监管局、市产品质量检验检测中心获悉，当日，我市将举行计量惠民服务进社区活动，由专业人士免费为市民检测血压计(水银血压计或电子臂式血压计)、人体秤(家庭使用的体重秤)、眼镜等器具，并现场解答大家在使用计量器具过程中遇到的问题。

20日是第25个世界计量日。记者昨日从市市场监管局、市产品质量检验检测中心获悉，当日，我市将举行计量惠民服务进社区活动，由专业人士免费为市民检测血压计(水银血压计或电子臂式血压计)、人体秤(家庭使用的体重秤)、眼镜等器具，并现场解答大家在使用计量器具过程中遇到的问题。

活动将于当日9时开始，为期半天，地点在洛龙区关林街道镇北路社区，该社区位于关圣街关圣苑西侧，市民乘坐71路、55路、29路、39路等公交车到关林庙公交枢纽站后，步行前往即可。温馨提醒：近期洛阳气温较高，请您注意采取防晒措施。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘景涛）