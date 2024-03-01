昨日，全市推进产业工人队伍建设改革协调小组第七次会议召开，深入贯彻落实习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，交流总结产改工作经验做法，安排部署下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

昨日，全市推进产业工人队伍建设改革协调小组第七次会议召开，深入贯彻落实习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，交流总结产改工作经验做法，安排部署下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

杨骁指出，产业工人在发展新质生产力、构建现代产业体系、开创现代化洛阳建设新局面中具有不可替代的重要作用。各级各部门要进一步提升政治站位，全面落实习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，不断增强做好产改工作的责任感使命感，自觉从忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，认真落实党中央和省委、市委部署要求，努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

杨骁强调，要进一步明确任务目标，深入推进产改工作提质增效。持续强化思想引领，精心组织推进新时代党的创新理论进企业、进车间、进班组等活动，让全市广大产业工人进一步感受到党的关怀和温暖，始终做到听党话、感党恩、跟党走。持续提升队伍能力，围绕全市5个先进制造业产业集群17条产业链发展需求，加快培养造就一批高素质技能人才，更好发挥劳模工匠示范引领作用，不断激发广大职工的创新创造能力。持续壮大工人队伍，坚持党建带工建，努力保持制造业产业工人队伍总体稳定并逐步壮大，巩固拓展新就业形态劳动者建会入会成果。要严格落实工作职责，坚持多策并举，强化成效评估，着力推动产改工作走深走实，团结带领全市广大职工锐意进取、勇毅前行，为全面建设现代化洛阳作出新的更大贡献。

会议印发2024年推进产业工人队伍建设改革工作要点及任务分工台账、试点工作方案，市委宣传部等六家单位作交流发言。

市领导安颖芳、王国辉等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)