洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市推进产业工人队伍建设改革协调小组第七次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.18 09:04

　　昨日，全市推进产业工人队伍建设改革协调小组第七次会议召开，深入贯彻落实习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，交流总结产改工作经验做法，安排部署下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

　　杨骁指出，产业工人在发展新质生产力、构建现代产业体系、开创现代化洛阳建设新局面中具有不可替代的重要作用。各级各部门要进一步提升政治站位，全面落实习近平总书记关于产业工人队伍建设改革的重要指示精神，不断增强做好产改工作的责任感使命感，自觉从忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，认真落实党中央和省委、市委部署要求，努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

　　杨骁强调，要进一步明确任务目标，深入推进产改工作提质增效。持续强化思想引领，精心组织推进新时代党的创新理论进企业、进车间、进班组等活动，让全市广大产业工人进一步感受到党的关怀和温暖，始终做到听党话、感党恩、跟党走。持续提升队伍能力，围绕全市5个先进制造业产业集群17条产业链发展需求，加快培养造就一批高素质技能人才，更好发挥劳模工匠示范引领作用，不断激发广大职工的创新创造能力。持续壮大工人队伍，坚持党建带工建，努力保持制造业产业工人队伍总体稳定并逐步壮大，巩固拓展新就业形态劳动者建会入会成果。要严格落实工作职责，坚持多策并举，强化成效评估，着力推动产改工作走深走实，团结带领全市广大职工锐意进取、勇毅前行，为全面建设现代化洛阳作出新的更大贡献。

　　会议印发2024年推进产业工人队伍建设改革工作要点及任务分工台账、试点工作方案，市委宣传部等六家单位作交流发言。

　　市领导安颖芳、王国辉等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
        “嗨呀，我到处打听，原来你真在这儿……”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区神经...
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 念着中国历史朝代顺序口诀，在洛阳探...
  • 洛阳市委科技委第一次会议召开
  • 洛阳：一座没有围墙的博物馆
  • 生态美景 宜居洛城【组图】
  • 中国旅游日，洛阳这些景区有优惠
  • 5月18日起，洛阳市个人住房公积金利率...
  • 国际博物馆日，一起了解洛阳路名里的...
  • 河科大附中新建教学楼项目顺利封顶
  • 孟津区城关镇：碾馔又飘香 农民喜增收...
  • 别跑空！5月21日隋唐大运河文化博物馆...
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺

    结果了

    河洛古城景观

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605