中信重工交出高质量发展成绩单

工业总产值同比增长15%，营业收入同比增长11%，利润总额同比增长40%！2018年第一季度，中信重工机械股份有限公司交出一份高质量发展的成绩单。

工业总产值同比增长15%，营业收入同比增长11%，利润总额同比增长40%！2018年第一季度，中信重工机械股份有限公司交出一份高质量发展的成绩单。

在真正吃透中央提出的高质量发展的深刻内涵后，今年年初，中信重工人进一步认识到，新旧动能的接续转换和双轮驱动，是企业能否高质量发展的关键。为此，在传统动能上，该企业提出着力做好三大核心工作，营销订货突破100亿元，扎实推进“三去一降一补”，确保效益增长，实现收入、利润指标，使之成为企业的“稳定器”和“压舱石”；在新动能上，继续大力发展机器人智能装备产业，培育节能环保产业，加大对军工产业投入力度。

第一季度过去了，中信重工坚持“核心制造+综合服务”的商业模式，搭建“5+1”产业板块，在产业化经营推动转型发展的道路上亮点频现——

传统重型装备主业稳中有进，收入同比增长近10%；服务业上升趋势明显，收入同比增长57%；热加工市场得到有效拓展，新增生效订货达到历史最好水平；新兴产业发展势头强劲，消防侦测及灭火机器人陆续列装洛阳、唐山、北京等10余个城市的消防支队和危化企业，机器人及智能装备产业收入同比增长66%；并购北京科佳信，拓展高压电容等新产业，为打造军工产业板块奠定了基础；与郑州信大先进院联合组建洛阳军民融合研究院，打造洛阳工业CT研发制造基地，推动技术成果在洛阳当地实现产业化……

在这一过程中，锐意创新是中信重工始终围绕的主线。

企业坚持技术创新，聚焦核心技术、核心制造和核心产品，借助“双创”示范基地和专业化众创空间资源优势，强化四大创客群深度融合，建立企业创新生态体系。同时，推动“五院一中心”建设，成立创新研究院和大数据中心，强化技术创新在企业发展中的引领作用。企业还通过国际化进一步拓展发展空间，成立国际有限公司，强化海外机构管理，发挥协同效应。深入研究国际产业链，形成以矿业为主、多产业并行的发展模式。坚持打造国际服务业，构建海外备件服务基地。

在这一过程中，深化改革不断激活中信重工的发展动力。

企业坚持推动管控模式“放管服”改革，建立“决策中心+职能中心+业务板块”的层级管控体系。坚持技术系统改革，以创新院为载体，借力“双创”平台，加快创新成果产业化。坚持薪酬体系和干部制度改革，建立科学、规范、高效的绩效管理体系，打造年轻、精干、专业、担当的优秀干部队伍。与此同时，企业还扎实开展“三去一降一补”，加大存量资产的优化和去化力度，推动效率、效益提升，实现高质量发展。

第一季度，中信重工还以伊滨、涧西为基地，布局高端制造工业园、“双创”示范基地、机器人智能化工厂等项目。借助地企合作平台，积极推进大型设备本地化应用工作。响应市委、市政府提出的“洛阳地铁洛阳造”倡议，企业为洛阳地铁1号线制造的3台盾构机已成功下线。

下一步，中信重工将全面落实“提质倍增”计划，聚焦主业发展，做优装备制造，突出业务转型和商业模式创新，推动企业实现更高质量发展，为洛阳发展作出更大贡献。(洛阳日报记者 赵志伟)