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物理篇：回归课本，把握解题技巧（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-03 08:52

　　高考越来越近，不少考生心理压力也越发大了，对于理综分数低的考生更是如此。那么，如何在有限的时间里提高成绩？市一中高三物理备课组组长杨净晓建议，考生应回归课本，把握解题技巧。

　　回归课本重构知识体系

　　高考试卷遵循考试大纲，注重考查基础知识，考试范围也源于教材。因此，在冲刺阶段，考生应按考纲回归课本，重温基础知识(概念、公式、定理、定律)，在大脑中形成较为完整的知识体系。

　　对重点知识加以强化，如匀变速直线运动公式的推论比基本公式更常考查；向心力、洛仑兹力一定不做功；曲线运动总按运动效果进行分解；动量定理、动量守恒要先选定正方向；克服安培力做功等于整个回路产生的内能、产生的热量；求解带电粒子在磁场中运动问题应画轨迹、找圆心、求半径、求时间等。

　　重视课本实验增强创新能力

　　在高考中，物理实验题占15分左右，做好实验题是提高成绩的关键。因此，考生要重视实验的复习，依据课本实验做到“三个掌握、五个会”，即掌握实验目的、步骤、原理，会控制条件、会使用仪器、会观察分析、会处理数据并得出结论、会设计简单的实验方案。

　　做实验题时要注意读数：例如游标卡尺和螺旋测微器读数；电压表、电流表和欧姆表的详细读数方法一定要仔细整理出来，总结一遍，在大脑中形成一个读数的系统；电流表、电压表的量程选择一定要注意；电流表改电压表、电压表改电流表之类的也要总结。

　　考生要熟悉常见的考查方法及题型，对做过的题进行分析、归纳、总结；在构建实验知识体系的同时，把教材上的传统实验与考试中新颖灵活的问题结合，对比已学过的实验理论、方法和仪器、实验方案的设计等，增强创新能力。

　　研究解题技巧 总结解题方法

      理综考试争的是时间，考生要通过不断的模拟，确定适合自己的做题顺序，把每一类型题所用的时间事先规划好。

　　选择题答案是算出来的，在两个选项间徘徊时，想想判断这两个选项用到的最原始的知识点是哪个，更符合大众化的就是正确的选项。

　　做计算题时，要思维清晰。对于力学题，一定要分析清楚受力和运动过程，然后分步计算，每一步都要有理有据。对于电场磁场、电荷运动的题也一样。

　　现阶段，考生要通过老师的讲解去发现规律与问题，进行查缺补漏。对在练习中存在的问题，要及时查找知识上的漏洞和思维方式上的偏差。平时练习也要严格按照要求规范答题，纠正答题过程中的不良习惯，认真分析错误，找出原因和解决办法。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：史戎戎]
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