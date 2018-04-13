作文篇：掌握四大要点，想得高分不难（家有考生）

高考作文满分60分，占语文总分150分的40%，可见作文是高考中分值最高的题。在冲刺阶段，如何备考才能提高分数？市一中高三语文老师任坚坚对考生提出建议。

高考作文满分60分，占语文总分150分的40%，可见作文是高考中分值最高的题。在冲刺阶段，如何备考才能提高分数？市一中高三语文老师任坚坚对考生提出建议。

命题趋势

坚持立德树人追求真实表达

●坚持立德树人。近年来，教育部提出高考要体现“一点四面”的原则：坚持立德树人为核心，加强对社会主义核心价值观、依法治国、中华优秀传统文化与创新能力四个方面的考查。2017年高考作文题着眼于社会现实生活、文化传承、人生态度和哲理思辨等层面，在传承中创新，既鲜活又厚重，体现出前所未有的开放与活力。

●重视理性思维。2017年高考作文题为考生写作提供了丰富的逻辑关系与思考层次，引导考生去展现思辨能力。这样的命题有利于培养考生良好的思维品质和理性素养，使考生从不同角度、不同层面思考现实中的问题并提出见解。这也是最近几年高考作文的命题趋势。

●追求真实表达。高考作文命题一直强调要规避宿构、套作，考查考生的真实写作水平。近年来的“任务驱动型作文”就是希望促进高考作文的真实表达。

备考提醒

“任务驱动型作文”仍是重点

近年来，高考作文命题要求考生针对具体的事件发言，而不再是围绕一个关键词或话题自说自话，文章的实用性增强，更能反映考生的真实水平。备考时，考生可从以下几方面着手：

●突出重点

“任务驱动型作文”的训练是备考的重点。训练时，就内容而言，要重视现实材料兼顾其他材料，像名言、漫画材料等。材料重在关注社会热点，比如十九大精神内涵等，同时能体现积极向上的世界观、人生观、价值观。就形式而言，要单则材料和多则材料兼顾。近几年，高考作文命题都不回避时事热点。考生平时应多看新闻、时评，知晓热点话题的来龙去脉。

●强化审题

审题，就是选准最佳角度确定立意。“任务驱动型作文”立意切入口要小，要切合材料语境，不能仅从材料中提取几个关键词就脱离材料泛泛议论，而要回到材料的具体语境中去分析解决具体问题。要联系现实，把材料中的事件拓展为普遍现象，使说理具有“普适性”。

●规范写作

在写作过程中，选取事例论证观点时，例子要和立意有直接关联，要始终围绕论点进行阐述，确保事例服务于文章主旨。同时，不要忽视文章的整体构思布局，避免出现写作随心所欲，越写越偏离主题的状况。

在此提醒考生，一定要预留三五分钟构思全文，可参照思维导图的形式，在草稿纸上大略勾勒行文脉络，如中心论点、分论点、过渡段及可能用到的素材，做到行文之前胸中有丘壑。

●语言适度

写作时，光靠语言的华美是不行的，应更关注语言的内质：语言体现出的遣词造句的能力、构段组篇的水平及流露出来的思想，文质兼美才是真美。

因此，考生要能够用合适的语言体现出严密的逻辑思维，让文章的结构布局、段落转换、句子衔接、词语配合都严丝合缝、一目了然，让阅卷老师从其作文中窥见考生的人文情怀、家国理想、处世之道，窥见考生思想的深度。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）