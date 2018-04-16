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英语应试篇：针对不同题型，掌握解题技巧（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-24 08:52

　　高考英语的各个题型有不同特点，如何在有限时间内最大限度地提高成绩，市一中高三英语教师孙冬玲说，考生应针对不同题型，掌握解题技巧。

　　-阅读理解

　　●主旨大意题

　　解题技巧：先找到主题句，弄清文章大意。主题句的位置通常在文首、文末，有时也在文中。没有主题句时，需要根据所提供的事实细节归纳大意。

　　●事实细节题

　　解题技巧：若考查针对特殊标点符号前后内容，或针对例子、名人名言出题，只需要阅读符号、例子、名言前后的内容，然后与选项核对即可找到正确答案；在篇章中细节题涉及的地方出现一些关键词，如however、but时，要特别注意句义的变化；细节题答案的设置常出现篇章中词汇的同义词、近义词或反义词。

　　●推理判断题

　　解题技巧：对作者的意图和目的，可参考确定主旨大意的方法来推知。对作者的态度语气、倾向，多根据作者所使用词汇推知。针对数字，要结合上下文进行计算和推理。

　　●猜测词义、句义题

　　解题技巧：一般根据划线词或句子上下文的语境来猜测。如果划线词后面有括号、冒号、破折号等，答案就隐藏在这里；有时划线词后面有例证(for example、such as等)、描述或进一步解释的词语或句子，可据此猜测词义。

　　-阅读理解之七选五

　　解题技巧：如果缺小标题，根据形式统一原则，再浏览其下段落内容，即可锁定正确答案。挖空在段首，多是主题句，也可能与下句是并列、转折、因果等关系。挖空在段尾，通常是概括性语句，注意在选项中查找表达总结等的信号词，也有可能与前文是转折对比或并列关系，此时要在选项中查找关联词或与前文类似的句式结构。挖空在段中，多起承上启下的作用，要与段落主题句保持一致。

　　-完形填空

　　解题技巧：首先要重视文章首句，由此可判断文章体裁，推测全文大意乃至主题；其次要抓住段落主题句，把握篇章结构及主旨；再次要关注衔接词的变化，关注事态的走向和人物情感的变化；最后不仅要理解文章的字面意思，更要从字里行间领会作者的态度和意图。

　　-语法填空

　　语法填空有两种类型：有提示词的和无提示词的。有提示词的多为实词，所给词一般是动词、名词、形容词、副词、代词。无提示词的多为虚词，一般填介词、冠词、连词、代词及个别副词。

　　-短文改错

　　解题技巧：考点涉及名词、代词、动词、形容词、副词、介词、连词、冠词。主要考查名词单复数，人称代词的格(主格、宾格)、单复数及性别误用，指示代词、物主代词误用，动词时态语态、主谓一致、非谓语和单复数，形容词和副词及其比较级、最高级误用等。

　　-书面表达

　　解题技巧：要想得高分，必须具备内在美和外在美。内在美包括要点齐全、用词准确得体、低级错误少、高级词汇多、句式变化多、衔接自然。外在美包括分段合理(多为2段至3段)、层次清晰、书写规范、卷面美观。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：史戎戎]
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