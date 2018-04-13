数学备考篇：回归教材知识 切忌盲目“刷题”（家有考生）

想在高考数学科目中取得好成绩，须明确考什么、怎样考。根据近几年高考数学命题趋势，就高考数学的复习备考，数学一级教师、市一中高三数学老师孙晰提出以下建议。

想在高考数学科目中取得好成绩，须明确考什么、怎样考。根据近几年高考数学命题趋势，就高考数学的复习备考，数学一级教师、市一中高三数学老师孙晰提出以下建议。

注意考纲变化把握高考动向

高考题目分四个层次：基础性、综合性、应用性、创新性。2017年高考题增加了对四个层次的要求，增加了对数学文化的要求。比如2017年高考文科数学选择题中概率题涉及的太极图形，既是对数学文化的要求，也是对学生创新意识的挑战。通过对近五年高考试题的对比发现，今年高考试题仍会在保持稳定的基础上，进行适度的改革和创新，对数据的处理能力、应用意识的要求比往年有所提高，三角函数、数列、立体几何、解析几何、统计概率、函数与导数依旧是考试的重点。

历年的河南高考题体现的是“入手容易做题难”的特点，对大多数考生来说，除了掌握必备的基本知识，也要理解公式的由来，即生成的过程、数学的背景，才能对创新题有思路。

回归教材知识拓展解题思路

●巩固基础知识。考生在备考时一定要重视教材，对书上的公式、定理、推论、例题的结论，甚至书后练习题、习题中的结果要熟记。其实很多时候高考题就是书上题的变相应用。比如在平面向量中，对共起点的三个向量，其终点在同一直线上时所表现出的系数间的关系，是教材给出而没有重点标识的结论。

●训练答题技巧。不是所有的题都要从头做到尾，有些题特别是选择题，往往已知条件或答案都已指明方向，比如四个选项各不相同，没有交集，完全可以用特殊值代入，排除其他选项，既省时又省力。

●多试几种方法。如在做证明题时，有些题没有思路，可考虑从结论入手往前推导的分析法，也可以综合法正反同时进行。在一题多问的过程中，训练联想能力和知识的整合、迁移能力。比如今年我市二练中文科数学第17题的第二问，明明应是解三角形问题，可是给了中线的长度，很多同学思考很久，结果发现可以将平面向量的加法运算联系起来，运用向量的方法，很快就可以求出三角形的两边乘积，进而解决三角形面积的问题。

切忌盲目“刷题”多与老师交流

在复习阶段，还有一些问题要注意：

●不钻偏题怪题。虽然这些题在一定程度上能练习并增强解压轴题的能力，但在复习中花费过多时间，往往容易带偏思路，丢掉基础知识。

●不漫无目的“刷题”。许多同学做题时往往贪多嚼不烂，做题做得麻木了，基本的东西反而模棱两可，也默认了很多不正确的认识，打乱了复习节奏。

●不在同一问题上反复出错。这往往是学生没有从错误中总结经验。其实错误的本质是错的思路造成的，计算可以失误，但是不会反复出错，思维则不同，是有惯性的。应认真思考是知识掌握不清楚，还是马虎大意，分析后再做一遍，加深印象。

●多与老师交流。大多数学生有问题喜欢自己看答案，或与同学讨论，可无论哪种方式都没有老师讲解得透彻直接。老师有多年的教学经验，往往学生拿出题还没有发问，老师就知道学生不懂的地方在哪里了。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）