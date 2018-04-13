洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

数学备考篇：回归教材知识 切忌盲目“刷题”（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-19 08:49

　　想在高考数学科目中取得好成绩，须明确考什么、怎样考。根据近几年高考数学命题趋势，就高考数学的复习备考，数学一级教师、市一中高三数学老师孙晰提出以下建议。

　　注意考纲变化把握高考动向

　　高考题目分四个层次：基础性、综合性、应用性、创新性。2017年高考题增加了对四个层次的要求，增加了对数学文化的要求。比如2017年高考文科数学选择题中概率题涉及的太极图形，既是对数学文化的要求，也是对学生创新意识的挑战。通过对近五年高考试题的对比发现，今年高考试题仍会在保持稳定的基础上，进行适度的改革和创新，对数据的处理能力、应用意识的要求比往年有所提高，三角函数、数列、立体几何、解析几何、统计概率、函数与导数依旧是考试的重点。

　　历年的河南高考题体现的是“入手容易做题难”的特点，对大多数考生来说，除了掌握必备的基本知识，也要理解公式的由来，即生成的过程、数学的背景，才能对创新题有思路。

　　回归教材知识拓展解题思路

　　●巩固基础知识。考生在备考时一定要重视教材，对书上的公式、定理、推论、例题的结论，甚至书后练习题、习题中的结果要熟记。其实很多时候高考题就是书上题的变相应用。比如在平面向量中，对共起点的三个向量，其终点在同一直线上时所表现出的系数间的关系，是教材给出而没有重点标识的结论。

　　●训练答题技巧。不是所有的题都要从头做到尾，有些题特别是选择题，往往已知条件或答案都已指明方向，比如四个选项各不相同，没有交集，完全可以用特殊值代入，排除其他选项，既省时又省力。

　　●多试几种方法。如在做证明题时，有些题没有思路，可考虑从结论入手往前推导的分析法，也可以综合法正反同时进行。在一题多问的过程中，训练联想能力和知识的整合、迁移能力。比如今年我市二练中文科数学第17题的第二问，明明应是解三角形问题，可是给了中线的长度，很多同学思考很久，结果发现可以将平面向量的加法运算联系起来，运用向量的方法，很快就可以求出三角形的两边乘积，进而解决三角形面积的问题。

　　切忌盲目“刷题”多与老师交流

　　在复习阶段，还有一些问题要注意：

　　●不钻偏题怪题。虽然这些题在一定程度上能练习并增强解压轴题的能力，但在复习中花费过多时间，往往容易带偏思路，丢掉基础知识。

　　●不漫无目的“刷题”。许多同学做题时往往贪多嚼不烂，做题做得麻木了，基本的东西反而模棱两可，也默认了很多不正确的认识，打乱了复习节奏。

　　●不在同一问题上反复出错。这往往是学生没有从错误中总结经验。其实错误的本质是错的思路造成的，计算可以失误，但是不会反复出错，思维则不同，是有惯性的。应认真思考是知识掌握不清楚，还是马虎大意，分析后再做一遍，加深印象。

　　●多与老师交流。大多数学生有问题喜欢自己看答案，或与同学讨论，可无论哪种方式都没有老师讲解得透彻直接。老师有多年的教学经验，往往学生拿出题还没有发问，老师就知道学生不懂的地方在哪里了。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]我市肿瘤专家推出“日常生活防癌十条”建议
  • ·[健康]洗澡时身上搓出的“泥”到底是什么？
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
    洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
    洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
         跟好姐妹一起参加合唱团，跟老街坊厮跟着跳广场舞，约上老伙计下象棋……如果可以选择，您会如何度过退休...
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
  • ·老年人学开车 没有想象的那么难
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 新时代“一带一路”城市产融合作论坛...
  • 中德合资年产1万台房车项目正式启动
  • 洛阳天气：今晚老天将“变脸” 夜里或...
  • 乾隆画的并蒂牡丹 咱洛阳以前确实发现过
  • 总投资额586.1亿元的32个重大项目昨日...
  • 省十三运会五人制足球赛落幕 洛阳代表...
  • 参加世界古都论坛的嘉宾陆续抵洛
  • 今年洛阳将建12个智慧职工书屋
  • 传承非遗之魂，续写洛阳文化自信（聚...
  • 网友点赞洛阳“市民之家”：复印费仅...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    乾隆画的并蒂牡丹 咱洛...
    网友点赞洛阳“市民之...
    感动！洛阳女子为照顾...
    河南省轮滑球公开赛将...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605