数学应试篇： 掌握解题技巧 做到有的放矢（家有考生）

距高考越来越近，有人认为数学成绩已成定局，想提分很难。市一中高三数学教师王军杰认为，只要在平常心的基础上，掌握应试技巧，就有机会提高分数。

距高考越来越近，有人认为数学成绩已成定局，想提分很难。市一中高三数学教师王军杰认为，只要在平常心的基础上，掌握应试技巧，就有机会提高分数。

1 心理调适，确保状态

考试的过程是紧张的，想在高考中取得好成绩，不仅要有扎实的数学基础、良好的运算解题能力，还在于考前的身体状况、心理状况和临场发挥，而后者恰恰源于心态。因此，要有一颗平常心，不紧张、不慌乱、不急躁，才能打好这场硬仗。

2 通览全卷，心中有数

建议拿到卷子后先看一下，看看考卷共几页，有多少道题，浏览试卷内容是克服“前面难题做不出，后面易题没时间做”的有效措施，也从根本上防止了“漏做题”。

一般来讲，全卷大致是先易后难的排列，不排除中间会有难题，所以正确的做法是从卷首开始依次做题，先易后难，看不懂的先放下，最后再思考。

有考生愿意从卷末难题开始做，认为前面的题没有问题，好坏成败就看卷末的难题做得怎么样，而且开始时头脑清醒，先做难题成功率高。这种想法看似有理，实际是错误的。一般卷末的题较难，除个别水平特别高的学生外，都没有做好该题的把握。很可能花了不少时间，也没有把这个题满意地做完，而这时思绪多半已被搅得很乱，又花了不少时间，别的题一点儿也没做，难免心里发慌，效果也会大打折扣。因此，要有好的做题习惯，先易后难。

至于是否检查，要看剩余时间的多少。多则检查，少则有目的地检查，即针对某个题，某个步骤检查。多年的高考经验表明：许多考生在最后时段中检查前面的试题很难找到错误，因为在相对紧张的情况下，很难克服定势思维，所以，争取一遍成功，显得尤为重要。

3 若遇难题，讲究策略

先易后难、先熟后生

先做简单题、熟悉的题，再做综合题、难题。应根据实际，果断跳过啃不动的题目，从易到难，可以增强信心。

先小后大

小题一般信息量少、运算量小，易于把握，不要轻易放过，应争取在做大题之前尽快解决，为解决大题赢得时间。

先局部后整体

对一个疑难问题，确实啃不动时，一个明智的策略是：将它划分为一个个子问题或一系列步骤，先解决问题的一部分，即能解决到什么程度就解决到什么程度，能演算几步就写几步，每进行一步就可得到这一步的分数。

4 三种题型，科学处理

选择题

●高考数学选择题共12题，5分一题共60分，比重很大，如何拿到这60分？除了直接运算，还可以“投机取巧”，用一些间接的方法如代入法，将答案逐一带入，选取正确值。

填空题

●这个就有难度了，因为不能投机取巧，只能一点点演算，一般前两道题比较简单，后面比较复杂，建议有舍有得，不要恋战。

解答题

●一般情况下大部分人都能做出前几道题，要能保证做一道对一道，对一道拿一道的分，后面的几道大题有时间的话也要看看，会一步写一步，哪怕是不起眼的1分，也要尽力争取。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）