地理备考篇：掌握复习策略 重视解题方法（家有考生）

在高考冲刺阶段，面对地理试题涉猎面广、材料繁多、注重强化能力与学科素养等，考生如何有效复习呢？市一中高三地理备课组组长张文利建议，考生要掌握复习策略，重视解题方法。

在高考冲刺阶段，面对地理试题涉猎面广、材料繁多、注重强化能力与学科素养等，考生如何有效复习呢？市一中高三地理备课组组长张文利建议，考生要掌握复习策略，重视解题方法。

掌握复习策略

2018年高考地理依然注重创新试题设计、挖掘时代主题、构建问题情境、突出地理学科独具的思维与分析方法。在复习时，考生应掌握以下策略：

●重视专题，归类复习

高考命题基于高中教材知识，重心不能偏，目前地理基础知识应该以专题形式复习。近年出现频率较高的专题有：等值线专题、区域特征专题、地质地貌专题、天气与气候专题、河湖专题、生物专题、农业专题、工业专题、人口和城市专题、交通专题、生态环境专题、旅游专题、灾害专题等。

●梳理知识，查漏补缺

基础知识有漏洞，直接影响对试题的判断。专题复习时，要先围绕主要知识点构建知识体系，理解地理核心概念和原理，对所掌握的知识反思回顾、梳理、查漏补缺，及时回归课本，明明白白做题。

●精选试题，重视错题

精选经典试题和新情景试题，不盲目追求多做题、做难题。例如，近3年的高考题，让考生既能提前熟悉高考试题的特色，也能提升应试能力。对于做错的题，要认真分析原因，并写出正确的分析思路和答题要点。一周时间整理一次错题本，对同类问题集中归纳，找到解决办法。

●限时训练，有效刷题

在限定的时间内完成地理计算或逻辑推理，养成表述准确、条理清楚、逻辑严密的表达习惯；训练和提高对试卷的反应速度、应变能力和心理承受能力，从而能从容应对高考。做完题要及时归纳总结答题思路，形成答题模板；注意总结、积累一些技巧性的答题方法，提高解题速度和正确率。

重视解题方法

在考场上，如何提高答题的准确性和规范性呢？考生不妨采取精准审题、明确立意、重视材料、规范答题的方法。

●选择题的审题思路：

1审试题专题，揣摩命题立意；

2审设问语句，明确答题方向；

3审题文题图，获取有用信息；

4审备选答案，排除干扰选项。

●综合题的解题思路：

◎精准审题，抓关键词。审清题目要求，找出题目“关键词语”，明确答题要求和方向；注意“设问”类型及分值分配；忌读图审题不细致而忽略题目的限定性条件，导致答题方向出错而丢分。

◎知识迁移，抓知识原理。在审题的基础上明确题目所要考查的地理知识或原理规律，有的放矢。利用地理规律或知识点解答题目，对常规题型非常有用。

◎对接材料，抓有用信息。题目的文字图表资料隐含大量有用信息，根据题目要求获取有用信息，实现题目与材料的有效对接，是解题的关键。

◎注意语言，抓规范答题。作答时要注意语言的条理性、严谨性、简洁性，会用地理专业术语表达意思，规范答题。考生需要注意的是，答题时材料的融入不应是材料简单的堆砌，要有结合材料分析的意识，把材料加工成地理专业性的语言表达出来。答题思路要开阔，语言要精练，避免在一个要点上重复过多。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）