洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

地理备考篇：掌握复习策略 重视解题方法（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-27 08:27

　　在高考冲刺阶段，面对地理试题涉猎面广、材料繁多、注重强化能力与学科素养等，考生如何有效复习呢？市一中高三地理备课组组长张文利建议，考生要掌握复习策略，重视解题方法。

　　掌握复习策略

　　2018年高考地理依然注重创新试题设计、挖掘时代主题、构建问题情境、突出地理学科独具的思维与分析方法。在复习时，考生应掌握以下策略：

　　●重视专题，归类复习

　　高考命题基于高中教材知识，重心不能偏，目前地理基础知识应该以专题形式复习。近年出现频率较高的专题有：等值线专题、区域特征专题、地质地貌专题、天气与气候专题、河湖专题、生物专题、农业专题、工业专题、人口和城市专题、交通专题、生态环境专题、旅游专题、灾害专题等。

　　●梳理知识，查漏补缺

　　基础知识有漏洞，直接影响对试题的判断。专题复习时，要先围绕主要知识点构建知识体系，理解地理核心概念和原理，对所掌握的知识反思回顾、梳理、查漏补缺，及时回归课本，明明白白做题。

　　●精选试题，重视错题

　　精选经典试题和新情景试题，不盲目追求多做题、做难题。例如，近3年的高考题，让考生既能提前熟悉高考试题的特色，也能提升应试能力。对于做错的题，要认真分析原因，并写出正确的分析思路和答题要点。一周时间整理一次错题本，对同类问题集中归纳，找到解决办法。

　　●限时训练，有效刷题

　　在限定的时间内完成地理计算或逻辑推理，养成表述准确、条理清楚、逻辑严密的表达习惯；训练和提高对试卷的反应速度、应变能力和心理承受能力，从而能从容应对高考。做完题要及时归纳总结答题思路，形成答题模板；注意总结、积累一些技巧性的答题方法，提高解题速度和正确率。

　　重视解题方法

　　在考场上，如何提高答题的准确性和规范性呢？考生不妨采取精准审题、明确立意、重视材料、规范答题的方法。

　　●选择题的审题思路：

　　1审试题专题，揣摩命题立意；

　　2审设问语句，明确答题方向；

　　3审题文题图，获取有用信息；

　　4审备选答案，排除干扰选项。

　　●综合题的解题思路：

　　◎精准审题，抓关键词。审清题目要求，找出题目“关键词语”，明确答题要求和方向；注意“设问”类型及分值分配；忌读图审题不细致而忽略题目的限定性条件，导致答题方向出错而丢分。

　　◎知识迁移，抓知识原理。在审题的基础上明确题目所要考查的地理知识或原理规律，有的放矢。利用地理规律或知识点解答题目，对常规题型非常有用。

　　◎对接材料，抓有用信息。题目的文字图表资料隐含大量有用信息，根据题目要求获取有用信息，实现题目与材料的有效对接，是解题的关键。

　　◎注意语言，抓规范答题。作答时要注意语言的条理性、严谨性、简洁性，会用地理专业术语表达意思，规范答题。考生需要注意的是，答题时材料的融入不应是材料简单的堆砌，要有结合材料分析的意识，把材料加工成地理专业性的语言表达出来。答题思路要开阔，语言要精练，避免在一个要点上重复过多。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]担心癌症找上门？定期做这些检查能"救命"
  • ·[健康]1周找了8位大夫，还是没治好她的胃病
  • ·[健康]牙齿咬核桃？ 这5大生活习惯将害了你的牙齿！
    		•
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
        “五一假期，有没有人少的、适合家庭自驾出游的小众景点推荐？”随着五一小长假的临近，想必不少朋友会发出...
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
  • ·洛阳人五一小长假去哪玩？这些地方您可以考虑！
  • ·张洛霞和她的“文人墨客”群
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：打造豫西北批发交易中心
  • 洛龙区：五彩斑斓环城路
  • 洛阳老城区15个重点项目集中签约
  • 上万株洛阳牡丹花开内蒙古
  • 亿元投资大项目 缘何落户孟津县贫困村...
  • 雨伞遇水“开”出牡丹花！快来看看这...
  • 中国科学院院士徐宗本：洛阳城市特点...
  • 洛阳全面推进城市书房建设 着力打造“...
  • 记者跑腿：洛河七一路往东河道内为啥...
  • 洛阳市2018年家庭经济困难学生资助标...
    		•
    百姓呼声
    公交集团银隆充电站建设项目的最新进展
    王城大道与太康路口计划建设过街天桥
    精彩图片
    洛龙区：五彩斑斓环城路
    上万株洛阳牡丹花开内蒙古
    洛阳全面推进城市书房...
    雨伞遇水“开”出牡丹...
    精彩热帖

    晨练景观

    洛阳神州牡丹园

    百花盛开时

    岸落蔷薇水浸莎
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605