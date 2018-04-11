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语文备考篇：熟悉各种题型 多管齐下复习（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-16 10:20

　　-开栏语

       离高考越来越近，从今天起，《家有考生》栏目又和您见面了。我们邀请我市部分优秀高三教师，和家有考生的您一起关注高考，为考生讲述复习策略、应试技巧，与大家一起探讨考生的饮食、睡眠、心理等，也欢迎更多的考生、家长和教师做客本栏目，把您的建议、方法或困惑告诉我们，让我们与您一起分享、分担。

　　对高三学生来说，备考已到收尾阶段。如何在最后阶段巩固知识点，稳稳得高分？市一中高三语文备课组组长于永君认为，考生应该掌握多种题型的备考方法，多管齐下复习。

　　于永君说，之前网上盛传2018年高考语文有三大变化，通过仔细对比，发现今年的考试说明和去年的考试说明只是在字词上有调整，并不影响考试内容和要求。还有网传今年高考语文试题对文言诗文背诵推荐篇目由过去的64篇，增加到74篇，其实这个标准并不是针对本届学生的，而是针对2018年招录的高一新生。2018高考考试说明附录(文言诗文背诵推荐篇目)依然是64篇，因此考生们不必紧张。

　　高考进入冲刺阶段，刷题将成为考生们备考的主旋律，但时间有限、题目无限，应追求单位时间内备考效益的最大化，因此，考生们在刷题时应该注重查漏补缺，而不要太在意每次的得分。不妨把老师精心挑选的题做3遍：平时考试做1遍，考后做1遍，讲后再做1遍。

　　针对不同题型，考生要结合特点，多管齐下调整复习策略：

　　●论述类文本阅读

　　一、解题思路。要注重整体阅读，抓住基本观点及对观点阐述的文字。认真读懂第一段和最后一段，并在头脑中大体复述各段内容。标示文章中揭示主旨的句子、揭示文章结构的句子，并用笔画出代词、关联词、标志词。特别要注意未然与已然、原因与结果、先与后、夸大与缩小、部分与全体的区别，注意“也许”“可能”“已经”“将来”“几乎”“全部”“大都”“之一”“未必”“一定”等字眼。善于总结常设置错误选项的方式，如故意混淆、以偏概全、无中生有、张冠李戴、偷换概念、颠倒因果、强加因果、已然未然、说法绝对、扩大范围、缩小范围等。

　　二、时间观念。很多考生在平时的测试中没有急迫感，做这道题能花半个小时以上，严重挤占了写作文的时间，结果也未必全对；就是全对，也是得不偿失。平时练习，一定要限时，不得超过10分钟。此题包含3道选择题共9分，目标是“保二挣三”。

　　●文学类文本阅读

　　备考要有重点，但不能有遗漏。重点当然是小说的阅读理解，但散文的阅读理解也要兼顾到，做到有备无患。要注重规范答题的训练，分点作答，标注数字序号，养成良好的答题习惯。训练限时15分钟，目标是10分到12分。

　　●文言文阅读

　　要作重点训练，加大阅读量。考前可以每天做一篇文言文阅读。古文常识靠积累，而断句、原文内容的概括及翻译，只要文章读懂了，得分就不难。很多考生失分，原因在于读不懂原文，而读不懂原文，就是因为平时读得少。这类题型，短时间的冲刺，可以收到较好的效果。

　　文言文翻译是近几年考生失分较多的题型之一，主要原因是译不准“得分点”。译不准的原因，除能力不足外，就是对“得分点”认识不清、重视不够，因此还要加强直译和找准“得分点”的练习。训练限时25分钟，目标是12分到17分。

　　●古代诗歌阅读

　　此时备考要重视两点：一是答题模式、规范化的练习；二是答题术语的积累，像常见的情感、人物形象、语言风格、艺术手法等，都要烂熟于心，答题时才能信手拈来。

　　●语言文字运用

　　今年应该还是病句、成语、得体、补写语句、逻辑推断5个题，3个单选，2个简答，共20分。目前就是要多练手，以防“三天不练手生”，每天可做个专项限时小练习，限时10分钟，目标15分到18分。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：崔利利]
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