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政治备考篇：巩固知识框架，强化学科思维（家有考生）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-25 08:55

　　高考备考已进入冲刺阶段，对于政治学科，最常见的问题莫过于：考生背会了基础知识，却还是不会做题。针对这个问题，市一中高三政治教师陈柯宇有方法。

　　高考政治考啥做到心里有数

　　很多考生认为政治主要考知识的背记能力，背得好就能拿高分。考生越是这样认为，越容易产生挫败感。

　　诚然，背记能力是学好政治的必要基础，但高考政治的考查目标远远超过了背记层面的要求。根据考纲，政治学科主要考查四个方面的能力：获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探究问题。同时，政治学科高考评价体系还要求从“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”四个层面考查，要求试题体现出基础性、综合性、应用性和创新性。因此，想拿高分，必须有合理的备考方法。

　　巩固知识框架夯实学科基础

　　●教材知识

　　第一，在备考阶段，要将教材通读一遍。接触过高考试题的学生都会有这样的印象：高考试题中很少出现教材上原封不动的观点，往往在一道客观题里，乍一看题干是一些陌生的句子，很容易让人感到“之前的书又白背了”，但仔细研究就会发现它们不过是用具体材料伪装加工后的教材知识。这就要求考生对学科知识理解到位，并根据材料情境灵活调用。

　　第二，如何判断是否正确理解教材知识，方法就是在知识点复习中，考生能将每个知识点都举出与之符合的实例，或联系到它在自己做过的题目中的体现，这样就基本到位了。建议考生用相互讲解的方式练习。

　　第三，要注意知识结构的整合。打破教材上原来的单元、课、框、目的界限，将知识按照不同的主题整合，打通知识间的联系。

　　●时政知识

　　重视积累，反复运用。高考从来不回避热点问题，还会有意识地通过时事材料，考查学生的政治素养和价值立场。因此，考生有必要将平时做题、看书阅报等得到的时政信息，摘取关键词之后按主题整理，在答题时有意识地使用，争取拿到教材知识外的得分点。

　　强化学科思维总结题型技巧

　　备考后期，很多考生会采取题海战术，若只是机械地应对，肯定会事倍功半。做题时，要有意识地总结各种题型的解答方法，巩固优势，补强短板。

　　●客观题

　　在当前的高考试卷结构中，政治客观题共12题，每题4分，这部分的发挥情况对总分影响极大。

　　考生在练习中，要对做题的精力集中程度、不良习惯的纠正程度、做题效率及知识或方法上存在的问题进行总结。客观题练习要把题做“透”，不能以选对答案为目的，而要把题“嚼碎、消化”，理解每个选项选或不选的原因、与教材知识的联系，收到举一反三的效果。

　　●主观题

　　在主观题练习中，要善于总结不同题型的答题方法，理顺思路，有意识、有步骤地解答，切忌读完题就着手写答案，想到哪里写到哪里。

　　材料务必详读，与教材知识的链接务必遵从小切口、大视角的思维，紧贴材料思考，注重推理过程。在材料内容超出教材知识范围的情况下，要以材料为主，联系时政，采用准确的学科语言作答，切勿直接摘抄材料或出现“大白话”的回答方式。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）
[ 责任编辑：史戎戎]
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