英语备考篇：把握知识重点 训练应试技能 （家有考生）

高考复习的冲刺阶段，英语复习安排是否科学有效，对成绩的发挥影响重大。市一中高三英语教师陈澎湃说，目前，考生主要应梳理知识重点和训练应试技能。

高考复习的冲刺阶段，英语复习安排是否科学有效，对成绩的发挥影响重大。市一中高三英语教师陈澎湃说，目前，考生主要应梳理知识重点和训练应试技能。

把握知识重点注意积累词汇

●词汇复习。通过前两轮的复习，考生已大概掌握了考试大纲所要求考查的词汇，但有些单词仍会遗忘或记得混乱。此时，应从阅读中熟悉词汇，在文章特定语境下熟悉其特定的用法，做到活学活用。每天进行题型练习时，结合单词在语境中的含义，有意识地积累仍未掌握牢固的单词，并汇集成本，以便有目的、高效地再次复习，实现阅读和写作能力的提升。

另外，注重词性转换、熟词新意、词义辨析、词组搭配、动词用法等。建议考生在现阶段对以往所做的笔记进行重新梳理，该记忆的一定要记忆，并按照某种关联进行归类，如近义词、同义词、反义词的归类，或者按照字母顺序进行归类。

每天适量阅读一些英语报纸杂志，以拓宽阅读面、增加词汇量。每年高考，阅读理解都会有10%~15%的单词超纲，一旦词汇占优势，在做这些题时将占尽先机。

●语法复习。虽然这两年高考淡化语法，但语法填空和短文改错还是要求考生必须掌握一定的语法知识。所以，要通过做一定量的语法训练题来强化。需要注意的是，语法训练少做但要精做，语篇训练多做且限时做。在做题时，应着重掌握英语语法、词法及句法，清楚词汇在句子语境中的异同；明白动词的时态、语态在句子语境中的运用；了解句子内部结构及动词的搭配；把握句子间的逻辑关系、特殊句型、省略结构；熟悉日常生活中的交际用语。

每次做完题后及时总结梳理错误类型，如时态语态、代词、介词、从句的基本用法，形容词与副词变形，不规则动词的拼写等。

训练应试技能每周做两套模拟试题

时间越接近高考，就越要进行贴近高考的模拟训练。当然，在训练的同时，考生要跳出题海，注重归纳和反思，提升应试技能。

●提升阅读技能。在每天的复习中，要保证阅读量，并分析阅读材料中的长难句，总结旧词新义，归纳阅读材料的体裁特点，同时抛弃偏难、生词量较大、话题太偏的阅读训练。学会用不同的阅读方式查找信息，对于与设问问题相关的主要事实与细节采取寻读法、扫读法，判断所查内容的位置，划定答案范围，详细读取相关信息。

●提升写作技能。要切实过好“三关”，依次为卷面关、内容关和语言关。要保证字迹清楚，卷面整洁。要综合考虑各段落的内容安排，避免内容的交叉，避免整篇只用一两个句式或重复用同一词语。另外，要留时间通读全文，修改可能出现的错误。

在最后冲刺阶段，考生每周可做两套模拟试题。每套安排完整的120分钟完成，不可中断。做模拟试题要检查失分的原因，不可对了答案就扔掉。模拟试题选用当年各省市质量检查试卷为好，特别建议学生在6月1日至6日安排一套难度中等的热身卷练习，把握时间、科学分配，保持良好的应试状态。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）