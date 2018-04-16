历史篇：掌握复习方法，在训练中提高（家有考生）

高考复习很快就要进入冲刺阶段，如何提高历史复习训练的有效性和针对性？市一中高三历史备课组组长陈玉茹建议，考生要做到练前准备充分，练中目标明确，练后学会反思。

高考复习很快就要进入冲刺阶段，如何提高历史复习训练的有效性和针对性？市一中高三历史备课组组长陈玉茹建议，考生要做到练前准备充分，练中目标明确，练后学会反思。

练前准备充分

●基础知识

在考前这段时间，考生一定要回归教材，重温基础知识。基础知识要力争做到“点透、线通、面全，形成立体动态的知识网络结构”。

点透指历史事件知识点分析透彻、全面，如时代背景、原因分析、主要目的、方法措施、性质意义、作用影响等；线通指以知识纵向归纳为主，注重历史事件因果联系的分析并形成小专题；面全指从经济、政治、军事、外交、民族、文化等方面全面掌握同一时期社会各方面的历史阶段特征。

●做题方法

部分考生基础知识很扎实，但题总做不对，这是对做题方法的关注不够。历史试题分为选择题和材料解析题两部分。这两部分有共同点，都需要分析材料，也都需要材料与所学知识的有机结合。

选择题除常见的文字材料解析类，还有数字图表类、现象本质类、史料解读类等多种类型。考生对相关方法的适当了解，有利于题目解答。

练中目标明确

历史试题在文科综合试卷中位于最后部分，考生常常面临时间不够、匆忙答题的情况，考生要在日常训练中养成好习惯。

在做题顺序方面，文综试卷三科同考，考生应根据自己政、史、地三科的长处和短处，打破试题顺序，形成适合自己的做题顺序，有把握的优先写，没把握的放最后写。

在做题节奏方面，35道选择题，多少时间答完？每道题大约花多少时间？考生要结合自身能力分配时间，一旦成习惯后就遵循这个习惯，并形成做题节奏。

做选择题时，很多考生都会犹豫，要解决这个问题，应该将选项进行比较，找出差异，再审视题目要求和材料信息，看哪个选项更符合要求。

做材料解析题时，首先要审题，看清设问要求，确定答题方向。审题有原因、影响方面的大方向，也有时间、政治、经济角度等的小限制；分析材料时，如果材料较长，应将材料分层，逐层提取有效信息；在组织答案阶段，还要注意尽量不要使用空话、套话。

练后学会反思

训练后针对考试目标的总结反思同样重要。

要认真研究自己。通过对错题的分析，清楚自己的优势在哪里，短板在哪里。清楚优势，可以尽快确定选做题，不浪费时间；清楚短板，可以有针对性、有层次地安排专项训练。

为下次考试制定目标。考生试卷分析，除了对错，还要对自己考试的顺序、时间节奏、应对突发难题时的应对办法等进行反思，找到值得延续和需要改进的地方，以此为依据，制定下次考试的目标。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）