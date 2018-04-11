语文应试篇：把握答题技巧，就有机会得高分（家有考生）

语文考试作为高考的“第一战”，如果能取得开门红，考生状态会更上一层楼。如何打好“第一战”？市一中高三语文教师徐好说，考生除了要心态平和，还要注意考场上的小技巧。

语文考试作为高考的“第一战”，如果能取得开门红，考生状态会更上一层楼。如何打好“第一战”？市一中高三语文教师徐好说，考生除了要心态平和，还要注意考场上的小技巧。

现代文阅读：注意筛选有效信息

现代文阅读的得分关键是要有良好的阅读习惯。在考场上，考生要逐字逐句地阅读，运用圈点、批注的方法筛选有效信息。另外，审题要严谨，看清楚是选择“正确”还是“不正确”的一项，以免因粗心大意失分。

现代文阅读板块须注意两点：一是论述类文本阅读的第二小题很有可能考查考生对文章整体结构、论证方法的掌握程度，因此要求考生在阅读文本时注意段落间关系，寻找段落的中心句子，注意对文本中论据的作用进行分析等；二是文学类文本阅读有专家预测可能考查散文，而散文与小说的答题套路大不相同，考生要注意辨别体裁。辨别体裁既可看题干中的提示，又可根据文本是否具有小说三要素“人物”“情节”“环境”进行判断。

另外，实用类文本阅读方面，今年考查非连续性文本阅读的可能性较大，考生在阅读中要注意几个材料之间的深层联系，尤其是在主观题作答时应注意分值，此题重在考查归纳概括信息的能力，答案不宜琐碎。

古代诗文阅读：从题目中寻找答案

一些考生觉得古代诗文阅读难，是因为读不懂文本。其实，古代诗文阅读要想得高分，并不要求考生完全读懂，更多要求考生在把握文本时抓大放小、抓主放次。

以古代诗歌阅读为例，在答题前，考生首先要关注题目，题目往往是对诗歌内容的高度概括，至少也会给考生理解诗歌内容提供帮助；其次，考生要关注作者，对诗人所处的时代和其人格特点的了解，都会给读懂诗歌带来帮助；再次，抓住文本，尤其抓住诗歌中关键意象及表现情感的词语，展开联想，换位感悟；最后，关注注释，注释是理解诗歌文本的辅助，利用好注释，往往事半功倍。

在答主观题时，要注意分点作答，其优势在于作答时有逻辑、有条理；将关键词写在前面，方便阅卷老师迅速找到得分点。

文言文阅读，断句题注意虚词、人名、官职、地名等，会给考生运用排除法选出正确答案带来很大帮助。答文化常识题，不可全凭经验，如“结发”一词有多种解释，指结发夫妻，也指男子将头发束起表示成年。因此，考生要注意结合文本语境再选择。翻译题，要注意通读句子，找出关键词，若遇不解之处，切记还原文本、联系上下文，这样就能找到提示。

语言运用：把握技巧有机会得高分

语言运用板块有三道选择题，考生应追求得分率。成语题要充分运用排除法；病句题要依靠语感，更要注意压缩句子主干，根据六大病句类型判断；表达得体题调动平时储备；语意连贯题要首先通读文段，注意关联词、代词、标点对答题思路的提示，尤其注意横线前后句子间的内在联系；推断题看似简单，但考生要注意细节，尤其注意主语及宾语的起止范围。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）