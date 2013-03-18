今年全球最强台风袭闽浙赣苏皖沪

今年第14号台风“莫兰蒂”于15日3时05分在厦门翔安沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级，中央气象台今晨继续发布红色预警，厦门全市大面积停电。

据中央气象台和福建气象部门消息，“莫兰蒂”是今年以来全球最强台风，也是1949年以来登陆闽南最强台风。预计“莫兰蒂”将以每小时20公里左右的速度向北偏西转偏北方向移动，强度明显减弱，16日晨在江西境内减弱为热带低压。预计9月15日-16日8时，将给福建、浙江、江西东北部、江苏中南部、安徽东部、上海等地带来大雨或暴雨。

台湾

1人死亡51人受伤

被称为今年最强台风的“莫兰蒂”，给台湾造成较为严重的灾情。台灾害应变中心的最新统计显示，“莫兰蒂”已导致岛内1人死亡、51人受伤，近100万户停电。据台灾害应变中心介绍，14日台风中心掠过高雄近海时，高雄港内4艘渔船断缆搁浅，一名58岁的陈姓男性渔工不幸落水身亡。而51名伤者中，大多数为骑机车被风吹倒、被倒塌树木压伤或被落物砸伤。

至15日11时30分，台湾已脱离“莫兰蒂”的暴风圈，台气象部门随即解除海上陆上台风警报。但紧随“莫兰蒂”之后，第16号台风“马勒卡”正步步逼近。台气象部门表示，“马勒卡”的海上台风警报可能将在23时30分发布，16日不排除发布陆上台风警报。

福建

厦门倒树35万棵

福建宁德市古田县委宣传部官方微信15日通报称，受强台风“莫兰蒂”影响，该县15日凌晨起出现短时强降水天气，因灾失踪1人，死亡1人。今年第14号强台风“莫兰蒂”15日3时05分在厦门翔安沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级(48米/秒)，中心气压945百帕，带来狂风暴雨。

据统计，古田县15日凌晨4时至6时2小时强降雨超过100毫米的有卓洋、吉巷、大桥三个乡镇。其中，卓洋秀峰村136毫米、大桥广胜村128毫米，均突破历史极值。记者从刚刚结束的厦门市人民政府新闻发布会上获悉，“莫兰蒂”对厦门的破坏力大大超过1999年14号台风，3座220千伏大型铁塔被吹倒，导致厦门岛外各区大面积停电。房屋倒塌损坏113处，道路积水195处，35万棵行道树倒伏。因灾死亡1人，直接经济损失正在统计。

浙江

三座古廊桥被冲垮

受强台风“莫兰蒂”影响，15日浙江温州多地普降暴雨。截至14时，温州泰顺县和文成县雨量普遍达80-120毫米，局部达200毫米以上。强降雨给泰顺带来严重影响，境内河水普遍暴涨，薛宅桥、文重桥、文兴桥三座古廊桥被冲垮。

泰顺是中国廊桥之乡，境内有许多年代久远的廊桥。据了解，泰顺有古廊桥33座，15座廊桥于2008年被列为全国重点文物保护单位，此次被冲毁的3座廊桥，都为全国重点文物保护单位。其中，薛宅桥、文兴桥等6座廊桥，还被赞誉为“世界桥梁史上的奇迹”。

一日之内三座古廊桥被冲垮，引起了各方关注。泰顺县文化广电新闻出版局、泰顺县文物局发布《关于收集被毁廊桥木构件的紧急通告》。通告称，若有发现廊桥相关木构件，请在保证自身安全的情况下收集并保管，无法收集的请及时联系当地政府或文保部门。

据央视新闻最新消息：截至昨晚7时，三座廊桥及其构件已基本找到，可用于日后重建。

“月亮”吹走了

9月14日，“莫兰蒂”还未登陆，福建已感到明显风力，福州市一充气月亮竟被刮走，跑到路上和汽车“抢行”(左图)。这本是商家特意摆放的一组月亮和玉兔装饰(下图)。网友留言称：那个月亮，你闯红灯了知道吗！你的玉兔呢？怎么不管管。

飞机吹跑了

9月15日，厦门机场、厦航机库和厦门太古受损严重。厦门机场一架波音767被风吹跑，撞到了停机坪边的绿地围栏上，机身受损。据民航资源网报道，厦门机场所有员工取消假期，进行灾后重建。

-台风动态

“莫兰蒂”未走“马勒卡”又来

超强台风“莫兰蒂”对我国沿海的影响尚未消退，台风“马勒卡”又直奔我国东海而来。记者15日从国家海洋预报台获悉，虽然“马勒卡”预计将在近海转向北上，但仍将给我国华东沿海带来风暴潮和海浪灾害影响。

受“莫兰蒂”的影响，预计15日下午到16日上午，浙江省温州市到福建省漳州市沿海将出现30厘米到70厘米的风暴增水。

国家海洋预报台风暴潮首席预报员吴少华表示，由于目前“马勒卡”进入台湾以东洋面后，其路径及速度快慢尚存在不确定性，不排除风暴潮预警级别为红色的可能，沿海相关单位要做好防潮准备。

今年受“马勒卡”的影响，风暴增水与天文大潮的叠加，潮水汹涌程度将会加剧，潮高也将增加。国家海洋预报台提醒，钱塘江大潮极为壮观的同时，也将给观潮带来危险，广大公众在观潮时一定要特别注意安全。

综合新华社、央广报道