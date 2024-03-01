涧西区南昌路增设监控设备 5月21日起开始抓拍

今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公示信息，涧西区南昌路增设交通技术监控设施，5月21日起开始抓拍。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公示信息，涧西区南昌路增设交通技术监控设施，内容如下：

关于涧西区南昌路增设交通技术监控设备的公示信息

为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《行政处罚法》《道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通警察支队一大队在涧西区南昌路增设交通技术监控设备，用于查处机动车车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行、违反禁令标志、未按规定使用安全带、驾驶机动车接打电话、机动车占用公交专用道交通违法行为，公示时间为七日(2024年5月14日至2024年5月20日)，2024年5月21日起开始抓拍。

现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。

特此公示

洛阳市公安局交通警察支队一大队

2024年5月14日

附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为

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