11日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

11日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

会议深入传达学习习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神等；传达学习《习近平关于人才工作论述摘编》精神；集中学习市委重要会议精神及市委主要领导对政协工作的指示要求。

孙延文强调，要深入学习贯彻习近平经济思想，切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的分析判断和对下一步经济工作的部署要求上来，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不折不扣落实好中央宏观政策。要深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要论述，进一步增强做好人才工作的责任感和紧迫感，结合洛阳青年友好型城市建设积极建言献策，发挥政协优势，助力完善“引”“育”“用”并举的人才体系，以创新发展聚合更多人才，营造尊才、爱才、惜才的浓厚氛围。要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，切实加强人民政协凝聚共识工作，把增进政治认同放在首位，进一步深化民主协商，更好团结和凝聚社会各方力量。要持续提升协商质量，紧扣全市中心工作，选准协商议题，深入调查研究，推动协商成果转化运用落地见效，不断提升建言资政和民主监督质量，群策群力当好“参谋助手”，形成齐心协力推进现代化洛阳建设的生动局面。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)