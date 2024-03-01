“自助消费”走俏 蕴含更多机会

自助购衣、自助美甲、自助美睫、自助买花、自助拍照……眼下，“自助消费”正在洛阳悄然兴起。这一沉浸感更强、价格更透明、选择更自由的消费模式，令人耳目一新。

自助购衣、自助美甲、自助美睫、自助买花、自助拍照……眼下，“自助消费”正在洛阳悄然兴起。这一沉浸感更强、价格更透明、选择更自由的消费模式，令人耳目一新。

有人不解，随着网络购物的高度普及，在诸多线上购物平台的围猎下，一间间“无人化”的实体店铺为何能够突出重围，成为一种消费新风尚？其实，“自助消费”并不是简单传统的实体零售，而是一种线上线下有机融合的创新型消费模式。

“自助消费”，顾名思义，即没有现场服务人员干预，全程靠消费者“自己动手”。这样的模式，从经营者的角度看，各项流程去繁化简，减少了时间精力的付出、人力成本，让经营者得以腾出更多时间开拓新的业务，新鲜有趣的购物方式还有可能吸引到更多潜在消费者的关注；而站在消费者的角度，在没有服务人员“太过热情”的环境中，身心更加放松，也不必担心因不买而遭受“白眼”，让许多消费者得以“随心所欲”享受购物过程，相对透明、实惠的价格更让人不必为“讨价还价”而烦心。其可谓既有网购平台的“价格透明”，也有实体店铺的“触手可及”，因而受到越来越多经营者与消费者的欢迎。

“自助消费”走俏，也为更多实体店铺带来了新的启示与期待。就拿自助女装店来说，许多店铺并不依赖于地理位置上的天然客流，而是通过社交媒体等新渠道引流，即便开在通常意义上的“犄角旮旯”，仍不妨碍其聚拢人气，正在于其高度契合当下消费者“平价销售”“‘社恐’友好”“方便快捷”等消费理念，将线上线下的“双重优点”有机融合。眼下，洛阳许多网红汉服妆造店，凌晨时分，已有顾客早早排队等候，也不妨尝试“自助消费”的路子，让“美丽不需等待”。

当然，并非所有业态的“自助消费”都能如想象般完美，面对其中存在的漏洞，我们应该认识到，新事物势必要经历一个不断探索、改进、完善的成长。在此过程中，不将创新作为噱头，在保证合规经营、堵住安全漏洞的同时，不断提升服务质量，增强消费者体验，才是各式新型消费的长久生存之道。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)