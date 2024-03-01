洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

感动！伊川县救助站帮助离家50年流浪者回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.14 09:25

　　“你的小名叫什么？”

　　“小梅(音)”

　　5月11日，山东日照，当头发花白的李业芬确认眼前这名男子就是自己失散多年的弟弟时，情绪一下子失去控制，泣不成声。

　　小梅，大名李业法，至此，漂泊在外长达半个世纪的他终于与家人团聚。站在一旁的洛阳市伊川县救助管理站工作人员见此情景，也都露出了欣慰的笑容。

　　他写出了家庭住址，无奈却“查无此人”

　　2017年6月，伊川警方在巡逻时发现一名流浪乞讨男子，于是将其送至县救助管理站妥善安置。

　　该男子言语不清、交流困难，无法说出自己的真实姓名。无奈之下，救助管理站为其起名“伊志文”，并按有关救助政策为其办理了落户手续，在站内集中供养。

　　“七年间，我们的工作人员多次与他沟通，引导他提供身份信息，但一直没有取得实质性进展。”伊川县救助站有关负责人说。

　　其间，工作人员采集了该男子的指纹、DNA和人像信息，并通过网络媒体和寻亲平台发布寻亲公告，希望能找到他的亲人，但始终没有获得消息。

　　三年前的一天，在工作人员的引导下，“伊志文”在纸上写出“山东省日照县上湖公社下湖大队”字样。

　　他的这一举动，让寻亲工作迎来转机。经工作人员查询，“伊志文”写下的日照县，就是今天的日照市东港区。该区南湖镇下辖的上湖村、下湖一村、下湖二村、下湖三村等地名，与“伊志文”提供的信息对得上号。然而，工作人员与当地救助管理机构多次核实，反馈的信息却是“查无此人”。

　　人名的出现，为寻亲带来希望

　　在伊川县救助管理站，“伊志文”得到了很好的照顾，工作人员也在想方设法为其寻找亲人。

　　前不久，在工作人员耐心沟通下，“伊志文”又写出了“山东省日照县下湖公社上湖大队”字样。

　　“我们认为，他两次写下的内容虽略有出入，但一定与此地存在某种渊源。”伊川县救助管理站站长刘志强说，他们决定奔赴山东日照实地走访，为“伊志文”寻亲。

　　5月9日下午，伊川县救助管理站3名工作人员与“伊志文”一起到达山东日照。次日上午，在当地民政部门支持配合下，他们前往南湖镇上湖村、下湖一村、下湖二村、下湖三村等地寻找有关线索。然而，大家持续走访一天，并未获得到有效信息，寻亲工作再次陷入僵局。

　　大家再次耐心询问“伊志文”，家里还有些什么人等。或许是家乡的气息勾起了回忆，他又写下“山东省日照县下湖公社上湖大队李业法、李业华”字样。

　　李业法、李业华分别是谁？能否找到其人？人名的出现，为寻亲带来希望。

　　失散50年，兄妹三人终团聚

　　5月11日上午，一行人员再次来到南湖镇上湖村走访。这次，他们找到了一位名叫李业华的村民。

　　李业华表示，眼前的“伊志文”与自己失散多年的弟弟有些相似，但因为时间久远，他一时无法确认。随后，他叫来自己的姐姐李业芬，经二人反复辨认，确定“伊志文”就是失散的弟弟。

　　据李业华介绍，他的弟弟名叫李业法，今年已经63岁。在李业法13岁时，由于其母改嫁，将李业法带至异地后失联。之后，家人虽不断寻找，但并无结果，后来大家认为他已不在人世。

　　“由于李业法与家人已失联50年，他的户口也早已注销，这是寻亲工作长期难以取得进展的重要原因。”刘志强说。

　　失散50年，李业法终于同家人团聚。当伊川县救助管理站工作人员准备返回洛阳时，李业法充满不舍，坚决要一同返回。在大家的耐心安慰和劝说下，他最终含泪与大家道别。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）(图片由受访者提供)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
        说起颈椎腰椎病患者，您是不是先想到老年人？近日，记者走访我市部分医院发现，随着人们生活方式改变，颈椎...
  • ·“一老一小”吃出健康好身体
  • ·预防发胖 注意四个窗口期
  • ·直播揭秘！洛阳第三人民医院眼科邀您见证摘镜手术过程
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 展现新貌！天街遗址保护展示贯通提升...
  • 董明珠穿汉服游洛邑古城 多次点赞洛阳...
  • 徐张艳率衢州市考察团来洛 徐衣显参加
  • 5月19日，洛阳这家4A级景区免门票
  • 家门口的篮球盛宴！全国职业男子篮球...
  • 吓一跳！栾川一女子车里竟然钻进一条蛇
  • 洛阳一企业获颁全市首张数据产权登记证书
  • 和美宜居！宜阳县大力绘就美丽乡村新画卷
  • 洛阳：大风短暂“登台” 35℃高温“候...
  • 城乡融合！孟津加快打造城郊型乡村振...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    夏日美景

    河岸边散步随拍

    五月花开

    三彩小镇拍三彩
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605