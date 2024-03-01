感动！伊川县救助站帮助离家50年流浪者回家

5月11日，山东日照，当头发花白的李业芬确认眼前这名男子就是自己失散多年的弟弟时，情绪一下子失去控制，泣不成声。

“你的小名叫什么？”

“小梅(音)”

5月11日，山东日照，当头发花白的李业芬确认眼前这名男子就是自己失散多年的弟弟时，情绪一下子失去控制，泣不成声。

小梅，大名李业法，至此，漂泊在外长达半个世纪的他终于与家人团聚。站在一旁的洛阳市伊川县救助管理站工作人员见此情景，也都露出了欣慰的笑容。

他写出了家庭住址，无奈却“查无此人”

2017年6月，伊川警方在巡逻时发现一名流浪乞讨男子，于是将其送至县救助管理站妥善安置。

该男子言语不清、交流困难，无法说出自己的真实姓名。无奈之下，救助管理站为其起名“伊志文”，并按有关救助政策为其办理了落户手续，在站内集中供养。

“七年间，我们的工作人员多次与他沟通，引导他提供身份信息，但一直没有取得实质性进展。”伊川县救助站有关负责人说。

其间，工作人员采集了该男子的指纹、DNA和人像信息，并通过网络媒体和寻亲平台发布寻亲公告，希望能找到他的亲人，但始终没有获得消息。

三年前的一天，在工作人员的引导下，“伊志文”在纸上写出“山东省日照县上湖公社下湖大队”字样。

他的这一举动，让寻亲工作迎来转机。经工作人员查询，“伊志文”写下的日照县，就是今天的日照市东港区。该区南湖镇下辖的上湖村、下湖一村、下湖二村、下湖三村等地名，与“伊志文”提供的信息对得上号。然而，工作人员与当地救助管理机构多次核实，反馈的信息却是“查无此人”。

人名的出现，为寻亲带来希望

在伊川县救助管理站，“伊志文”得到了很好的照顾，工作人员也在想方设法为其寻找亲人。

前不久，在工作人员耐心沟通下，“伊志文”又写出了“山东省日照县下湖公社上湖大队”字样。

“我们认为，他两次写下的内容虽略有出入，但一定与此地存在某种渊源。”伊川县救助管理站站长刘志强说，他们决定奔赴山东日照实地走访，为“伊志文”寻亲。

5月9日下午，伊川县救助管理站3名工作人员与“伊志文”一起到达山东日照。次日上午，在当地民政部门支持配合下，他们前往南湖镇上湖村、下湖一村、下湖二村、下湖三村等地寻找有关线索。然而，大家持续走访一天，并未获得到有效信息，寻亲工作再次陷入僵局。

大家再次耐心询问“伊志文”，家里还有些什么人等。或许是家乡的气息勾起了回忆，他又写下“山东省日照县下湖公社上湖大队李业法、李业华”字样。

李业法、李业华分别是谁？能否找到其人？人名的出现，为寻亲带来希望。

失散50年，兄妹三人终团聚

5月11日上午，一行人员再次来到南湖镇上湖村走访。这次，他们找到了一位名叫李业华的村民。

李业华表示，眼前的“伊志文”与自己失散多年的弟弟有些相似，但因为时间久远，他一时无法确认。随后，他叫来自己的姐姐李业芬，经二人反复辨认，确定“伊志文”就是失散的弟弟。

据李业华介绍，他的弟弟名叫李业法，今年已经63岁。在李业法13岁时，由于其母改嫁，将李业法带至异地后失联。之后，家人虽不断寻找，但并无结果，后来大家认为他已不在人世。

“由于李业法与家人已失联50年，他的户口也早已注销，这是寻亲工作长期难以取得进展的重要原因。”刘志强说。

失散50年，李业法终于同家人团聚。当伊川县救助管理站工作人员准备返回洛阳时，李业法充满不舍，坚决要一同返回。在大家的耐心安慰和劝说下，他最终含泪与大家道别。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）(图片由受访者提供)