二陆：西晋名士的“京漂”传奇（数字里的洛阳）

历史上，洛阳有不少与数字相关的典故，如三代之居、三国归晋、建安七子、竹林七贤、“二陆入洛，三张减价”、金谷二十四友等。

历史上，洛阳有不少与数字相关的典故，如三代之居、三国归晋、建安七子、竹林七贤、“二陆入洛，三张减价”、金谷二十四友等。

看似简单的数字背后，藏着哪些鲜为人知的故事？古人所说的三代、三河、三川等，究竟指代什么？我们这就来看一看。

人往高处走，水往低处流。对于渴望建功立业的有志男儿来说，繁华璀璨的大都市闪耀着梦想之光，就连“诗圣”杜甫为了实现抱负都曾“京漂”十年。

1700多年前，陆机和陆云离开南方老家，并肩来到西晋都城洛阳。那时的洛阳宫殿巍峨，王侯云集，一如晋人左思所形容：“列宅紫宫里，飞宇若云浮。峨峨高门内，蔼蔼皆王侯。”兄弟俩渴望在此地扬名立万，然后衣锦还乡。

他们运气不错，进京不久就遇到了贵人。然而，成功之路曲折漫长，这一来，他们再也没能回去。

二陆入洛

陆氏兄弟入京，是在太康十年，也就是公元289年。

当时在位的晋武帝司马炎，是西晋最有建树的帝王。太康年间，晋武帝励精图治，晋朝牛马遍野，粮食满仓，出现了“天下无穷人”的太平盛世，史称“太康之治”。

陆机和陆云原是吴郡华亭(今上海市松江区)人，出身名门，才华横溢。他们的祖父陆逊、父亲陆抗都曾是东吴高官，兄弟俩本可接班继续当官，无奈风云突变，公元280年，晋武帝出兵灭了东吴，统一三国，“显臣后代”变成了“敌国遗民”。

二陆一度心灰意冷。他们隐居故里，闭门修学，写了不少锦绣文章。陆机还总结吴亡的教训，创作了著名的《辩亡论》。

太康盛世，朝廷广招贤才，催生了欣欣向荣的“太康文学”。二陆重燃希望。为了重振门楣，也为了证明自己，他们终于决定：去洛阳，拼一把！

两个南方人初来乍到，人生地不熟。二陆自恃才高，索性走“上层路线”，直接拜访洛城大人物张华。

张华是朝中重臣，学识渊博，威望很高。《晋书》记载，二陆才思敏捷，张华与其一见如故，感慨“伐吴之役，利获二俊”。

得到张华的赏识，便等于拿到了上流社会的通行证。不久，陆机、陆云先后入朝为官，在京洛站稳了脚跟。

三张减价

《文心雕龙》有云：“晋虽不文，人才实盛。”在中国历史上，西晋是一个独特的王朝，政治一言难尽，文坛却星光闪耀，才貌双全的潘岳，以一己之力拉动“洛阳纸贵”的左思，皆是“太康文学”的代表人物。

二陆进京时，潘岳浮沉宦海，左思尚未成名，京城名气较大的文人要数“三张”：张载、张协、张亢。这仨人也是亲兄弟，文章写得都不错。只是，相比天赋异禀的二陆，他们终究差了点儿。

陆机生于公元261年，“少有奇才，文章冠世”，著有《文赋》《洛阳记》等名赋，另有100多首辞藻华美的古体诗传世。他的书法作品《平复帖》笔法圆浑，是现存年代最早的名家法帖。后人常将他与“才高八斗”的曹植并称，赞其乃“太康之英”。

陆云比陆机小一岁，六岁就能作锦绣文章，被时人比作龙驹凤雏，才华与陆机不相上下。

张华虽姓张，可他不慕“三张”，独爱“二陆”，自愿充当“二陆形象宣传大使”，走到哪儿夸到哪儿。在他的鼎力推荐下，二陆广泛结交洛阳权贵，声名大振。当时流传一句话：“二陆入洛，三张减价。”意思是陆机、陆云一到洛阳，三位姓张的大腕儿就掉价了，不吃香了。

二陆也不谦虚，照单全收。明代文学家张岱在《夜航船》里写道，陆机的辞藻过于华丽，张华提醒他“人之为文章，常患才少，而子患才多”，行文略沉稳些更有力度。到了陆云嘴里，这话变了味儿：张华见了我哥的文章自愧不如，“辄欲焚弃笔砚”，恨不得烧掉毛笔丢了砚台，从此再不写文章。

才子多自负。陆云入京时才二十来岁，年少轻狂，多少有点儿不知天高地厚。他以为只要登堂入室，便能平步青云，享受成功人生。现实很快就给兄弟俩上了残酷的一课。

铜驼悲歌

公元290年，司马炎驾崩，其子司马衷继位。晋惠帝司马衷智商不高，听说老百姓饿得要死，居然问出“何不食肉糜”这种蠢话。皇帝不中用，精明强悍的皇后贾南风擅权专政。贾南风的外甥贾谧狐假虎威，成了洛城的大红人。

当时有一批文人，依附在贾谧周围，常在金谷园宴饮赋诗。因这个小团体共有二十四人，人称“金谷二十四友”。

金谷园是西晋洛阳首富石崇的私家别墅，旧址位于汉魏洛阳故城西北。《世说新语》等记载，金谷园里景色秀丽，装饰华美，就连厕所里都有婢女捧着香袋伺候，西晋名流皆以能到园中做客为荣。

陆机和陆云扬名京城后，加入“金谷二十四友”，成了金谷园的座上宾，好不风光。

可惜好景不长。皇帝愚钝，皇后无德，西晋王室内讧，“八王之乱”爆发。公元300年，赵王司马伦发动政变，囚禁贾南风，诛杀贾谧，石崇命丧黄泉。

陆机早看贾谧不爽，反水投效司马伦。不料司马伦野心篡位，又被齐王司马冏、河间王司马颙、成都王司马颖联手反杀。

眼看洛城越来越乱，与二陆同在京城闯荡的老乡顾荣辞官南渡，并劝陆机明哲保身，早做打算。然而陆机志在匡国，转而投效成都王司马颖，非要豪赌。

公元303年，司马颖与司马颙大举起兵对战长沙王司马乂，陆机奉命统领大军。双方在洛阳建春门外的七里涧展开决战。陆机缺乏临战经验，加之部下孟超等人不服调遣，兵败如山倒，孟超死在阵前。

孟超的哥哥孟玖迁怒于陆机，诬告陆机早有反心，故意兵败，将领牵秀等人随声附和。司马颖听信谗言，下令处死陆机，夷灭三族，陆云遭牵连被杀。

《资治通鉴》等记载，陆机临刑那天大雾弥漫，大风折树，陆机神色凄惶，感叹：“华亭鹤唳，可复闻乎？”

回首初来京城时，“金马门外聚群贤，铜驼陌上集少年”，二陆入宫觐见，穿过车水马龙的铜驼街，直入巍峨壮观的洛阳宫，何等荣耀！

繁华逐云散，而今壮志未酬身先死，老家华亭的鹤鸣声，此生再也听不到了；洛阳铜驼街的繁华盛景，此生再也见不到了。

在离乡进京的长路上，陆机曾频频“伫立望故乡，顾影凄自怜”，谁知竟再也回不了故乡。

西晋也回不去了，旷日持久的“八王之乱”把西晋推上了末路。二陆被害十几年后，西晋倾覆，洛阳宫门前的那对铜驼被荒草荆棘埋没。新的王朝建立了，又一代年轻人踏上了“京漂”之路。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）