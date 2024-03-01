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帮助老年朋友安享幸福晚年！建设银行洛阳分行“养老金融示范网点”揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.14 15:57

　　5月14日，建设银行洛阳分行在南昌路支行举行“养老金融示范网点”揭牌仪式，开启“专业专注、建行养老”新篇章，迈出养老金融服务提质新步伐。人民银行洛阳市分行、市金融服务发展中心、市民政局等单位相关负责人以及部分企业、相关机构代表出席揭牌仪式。

　　作为建设银行河南省分行“养老金融示范网点”集中揭牌活动的分会场活动，此次揭牌仪式旨在深入贯彻中央金融工作会议精神，推动建设银行洛阳分行员工优化服务，满足广大老年客户金融需求，扎实推进养老金融高质量发展，全力做好养老金融大文章。

建设银行洛阳分行党委书记、行长张颜君致辞

　　建设银行洛阳分行相关负责人表示，建设银行目前初步建立了“1314”养老金融服务体系，即瞄准“养老金融专业银行”一个目标，发挥“客户、资产、科技”三大优势，立足“专业稳健一站式”定位，推进“养老金金融、养老产业金融、养老服务金融、养老金融生态”四位一体协同发展，以全方位、全流程的养老金融服务陪伴客户安享幸福晚年。

　　建设银行洛阳分行拥有数量较大的老年客户群体，该行网点是广大老年客户接受服务的重要渠道和平台。近年来，该行积极落实建设银行总行养老金融工作要求，聚焦河南省分行“四最一流”银行发展目标，结合洛阳实际，从全市众多网点中确定适老化软硬件基础好、周边养老基础设施配套全的南昌路支行等网点作为“养老金融示范网点”，未来将推动“养老金融示范网点”优化“金融+非金融”养老产品及服务供给，努力打造养老金融服务新平台和“养老金融专业银行”宣传主阵地。

　　同时，建设银行洛阳分行将以破解养老痛点难点问题为导向，打造四大特色：一是产品权益特色。增配大额存单、专属理财额度，满足低风险投资客户，尤其是老年客户的需求。探索配置意外险、家财险等专属保险权益。二是适老服务特色。设置养老金融服务专区，推进老年客群无障碍服务的标准化、规范化，为行动不便老年客户提供上门服务。三是养老投教特色。网点组建养老金融顾问团队，走近老年客群宣传健康养老、科学规划等理念和知识。四是养老微生态特色。整合内外部资源，提供养老规划、财富管理、养老消费等全方位服务，“因地制宜”服务好老百姓备老、养老等不同阶段需求，切实履行国有大行责任担当。(洛报融媒·洛阳网记者 潘亮 通讯员 赵彩艺)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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