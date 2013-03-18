未使用加油枪时，加油机却显示正在加油

在未加油时显示油量为0.34升，金额为2.06元

9月14日，一段名为“北京通州运河大街面粉厂边上加油站加油机提枪走字”的视频在网上热传，引起众多网友的关注。视频中，拍摄者质疑称位于通州的一家中石化加油站，其加油机在没有加油的情况下给消费者计算了油费。对此，事发加油站工作人员称事件是因为加油枪有气没排出去导致的，已经对涉事的加油机做了修理。中石化北京石油分公司发布声明称，涉事加油站“提枪走字”系机械故障，将对全国加油站进行自查。

事件加油机没加油仍走字视频网上热传

9月14日,有网友发布了一段名为“北京通州运河大街面粉厂边上加油站加油机提枪走字”的视频，在网上热传，引起很多网友的关注。视频中，一名网友将一台自助加油机的加油枪放在手上，并未用其加油，但加油机表上显示的油量数字开始不断增加。这位网友在视频中提问称：“表上的字一直在变，枪在我手上，根本就没加油，这是怎么回事？”

该视频总时长为1分20秒，到视频结尾时，加油机显示共加油0.34升，消费2.06元。有网友在微博上看到这段视频后，质疑加油机“偷油”，还有人表示：“一个人2块多并不是大问题，如果每个机器都这样，长年累月下来不是一个小数目。”

涉事加油站

设备有故障

维修后已恢复使用

昨天，事发的中国石化运河加油站工作人员告诉北青报记者，事情发生在14日早上，接到顾客反映情况后，他们立即停用了该加油机。

据该工作人员说，事发后技术人员对涉事的加油机进行检查发现，“提枪走字”是因为当时加油管中有气体未排出，导致插卡提枪后气体通过油枪外排，产生了费用。经过修理，该加油机已经在昨日下午恢复正常使用。这名工作人员称，运河加油站之前从未出现过这种情况，“加油机出现这种情况少之又少。”

中石化

向消费者道歉并赔偿

全国加油站将自查

中石化官方也表示，“提枪走字”的原因是机械故障。15日晚上，中国石油化工股份有限公司北京石油分公司官方微博称，视频发布后公司在3小时内与该消费者取得了联系，当面道歉并进行了赔偿。对其反映的问题，通过调看加油站录像发现，“提枪走字”系加油枪油气回收管线垫片发生损坏所致。

中石化北京石油分公司称，工作人员向消费者出示了该条加油枪的计量检定证书，该证书在正常的计量强制检定合格期内。“该事件属于机械设备故障，属于极个别现象，得到了消费者的谅解。”

中石化北京石油分公司称，为防止类似问题发生，北京石油将组织对所属加油站进行自查。同时，对于故障加油机，已在第一时间停用，并联系厂家到场进行维修。中国石化新闻办公室官方微博称，下一步将组织全国所有加油站进行自查，加强管理。

记者 屈畅 见习记者 王天琪 线索提供 朱先生