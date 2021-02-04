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发扬特区精神 勇当新时代“拓荒牛”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.10 08:22

　　精神要义

　　1980年，我国设立经济特区。40多年来，深圳、珠海、汕头、厦门、海南5个经济特区，像5颗闪亮的明珠镶嵌在祖国大地上。各经济特区解放思想、改革创新，勇担使命、砥砺奋进，孕育了敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，激励干部群众勇当新时代的“拓荒牛”。

　　“一九七九年，那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈……”一首《春天的故事》传唱着我国实行改革开放、兴办经济特区的伟大创举。

　　深圳、珠海、汕头、厦门、海南，时间记录了每一个经济特区勇敢闯、大胆试、踏实干留下的印记，也见证着新时代“拓荒牛”的砥砺前行。

　　四十余载波澜壮阔。回首来时路，敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，激励一批又一批河洛儿女砥砺奋进，成为河洛大地不断创新发展的引擎。

　　永葆“闯”的精神——

　　1992年，中国改革开放的巨轮破浪远航。随着以建设国家高新区为重要内容的“火炬计划”的实施，洛阳高新区应运而生。

　　从建区之初的5.6平方公里起步区到如今一镇三街道辖区面积131.5平方公里，2016年成为国家自主创新示范区，2017年中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区挂牌，2020年洛阳综合保税区获批建设……29年来，肩负着“发展高科技、实现产业化”，推动“科技与经济结合”历史使命的洛阳高新区，始终与改革开放同频共振，实现了从试验田到创新创业热土的华丽蜕变。

　　永葆“创”的劲头——

　　中科医云GMP研发生产基地、“独角兽”寒武纪人工智能产业创新基地、精密检测行业的翘楚“大鱼视觉”……在西工区唐宫西路，一处不大的老厂房变身为洛阳智能科技产业园，集聚了众多头部公司，成为闹市里的一道风景线。

　　“西工区‘陪伴式’倾情服务，让我们在这里安心扎根。”近日，洛阳中科寒武纪人工智能产业创新基地负责人李淳芃说，除了给予场地、资金的支持，西工区委、区政府还牵线搭桥，促成该基地与中信重工等洛阳重点企业合作，实现人工智能与实体经济深度融合。

　　围绕省委“创新产业双驱动”的要求，西工区着力在培育“创新型经济”上做文章，助力洛阳打造国家创新高地和装备制造业基地。

　　永葆“干”的作风——

　　签约后半年内落地实施、推动项目当季及早实质性开工、一般性项目建设工期不超过两年……前不久，我市下发加快推进“三个一批”项目的通知，立起了投产达效的“时间标尺”。

　　与此同时，我市着力提升工作效率，采取一揽子“硬核”举措，加快审批流程再造，采用穿透式工作方式解决问题、破解瓶颈、服务发展，要求1天内对企业直报的问题进行接单和归口交办，接单单位在3天内回复进展，一般性问题7天内落实解决，重大问题在1个月内研究解决，所有事项都跟踪到底、销号清零，以钉钉子精神推动事事有着落、件件有结果。

　　在新起点上，洛阳继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，坚持“改革不停顿，开放不止步”，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，激发“建强副中心、形成增长极”的澎湃动能！（记者 李冰 通讯员 王思臣）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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