坚强少年！小磊被烧伤仍安慰爷爷，爱心汇聚助其渡难关

13岁的小磊(化名)是一名孤儿，从小跟爷爷一起生活。今年春节期间，他在家中洗澡时生火取暖，不料因一氧化碳中毒而晕倒，导致下肢被大面积烧伤。

志愿者给小磊转爱心款

13岁的小磊(化名)是一名孤儿，从小跟爷爷一起生活。今年春节期间，他在家中洗澡时生火取暖，不料因一氧化碳中毒而晕倒，导致下肢被大面积烧伤。面对伤痛，小磊表现得异常坚强，连主治医师都深感佩服。

小磊被烧伤一事，得到了公益组织和爱心人士的关注。昨日，一笔善款送到了小磊的手上。

因中毒晕倒碰翻火盆，他腿部被严重烧伤

在解放军联勤保障部队第九八九医院住院部，小磊躺在病床上，他的右腿内侧从脚踝至大腿根被烧伤，烧伤处正在结痂，爷爷张建功正小心翼翼地用棉签为他处理伤口。

“当初都怨我，不知道会一氧化碳中毒！”张建功拍了一下自己的大腿，为自己的疏忽而自责。

张建功今年78岁，是伊川县彭婆镇张沟村人。他说，2017年秋，小磊的父亲因病去世，母亲离家出走，自此断了联络。

“当时，孩子刚上小学一年级，整天哭着喊着要爸爸、妈妈。”张建功说，他把所有的爱都倾注在孙子小磊身上，小磊也很懂事，目前上初中一年级，学习成绩名列前茅。

2月9日是除夕，小磊吃过午饭要在家洗澡，张建功为他烧了一锅水。因为担心孙子冻着，他又烧了一盆炭火，放在了卫生间。约半小时后，他突然听到小磊凄惨的喊叫声，冲进卫生间一看，小磊倒在地上，火盆侧翻，木炭散落在小磊的腿上。

原来，小磊在洗澡时，因一氧化碳中毒而晕倒，倒地时碰翻了火盆，造成了严重烧伤。

“这孩子比同龄人早熟，也更有忍耐力”

小磊最难熬的是烧伤后的前十几天。因烧伤面积大、烧伤程度重，他在床上疼得翻滚，晚上睡不着觉，也吃不下东西。看到孙子遭这么大的罪，张建功心疼得直抹泪。

经前期诊疗，小磊的腿部红肿未见消退。3月28日，张建功将小磊送到解放军联勤保障部队第九八九医院。医生说，小磊属于三级烧伤，烧伤面积11%。

随后，医生对小磊进行了手术治疗，将其头皮移植到烧伤较严重部位。“俺这孙子是从鬼门关走了一遭啊！看着我难过的样子，他没喊过疼，反倒安慰我说，等长大了努力挣钱，带我出去旅游。”张建功说。

主治医师沈大夫也很佩服小磊的坚强。他说，换药其实很疼，别说小孩，就连大人都难以忍受，可小磊愣是一声没喊过。“这孩子比同龄人早熟，也更有忍耐力。”沈大夫说。

涓涓爱心汇聚成河，助爷孙俩渡过难关

小磊和爷爷的故事，得到了公益组织和爱心人士的关注。昨日上午，北京市仁爱慈善基金会洛阳分部“千家爱”救助项目志愿者和萤火虫爱心服务队负责人张丽为他们送来了爱心款。

为给孙子看病，张建功已经花了2.1万元。小磊所在的文正中学得知此事后，组织广大师生踊跃捐款，共筹集善款8250元；在洛阳与爱同行志愿者的推荐下，北京市仁爱慈善基金会洛阳分部“千家爱”救助项目先为小磊申请了2万元救助基金，后来志愿者又自筹近5000元爱心款；张丽也积极想办法，募集了5100元。

“非常感谢叔叔阿姨的帮助，将来我有能力了，也要回报社会。”小磊说。

据了解，小磊需要半年至1年的康复期，康复费用保守估计还需要5万元，如果您想奉献一片爱心，请拨打新闻热线66778866。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）