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河洛珍稀牡丹图鉴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.26 08:26

　　荷红迎夏

　　花紫红色，荷花型。中型花，花色艳丽，雌雄蕊正常，花丝、房衣紫红色，柱头浅紫红色。花期晚，自然花期在“五一”前后。植株高大，生长势强，成花率高，适宜观赏园栽培。洛阳市农林科学院育出，2023年通过中花协品种审定委员会审定登录。

　　蝶黄

　　花橙黄色，单瓣型。中型花，花蕾长圆尖，雌雄蕊正常，花丝基部色深、端部色浅，房衣半包，房衣柱头浅黄色，花香甜。植株中高，生长势强，为亚组间杂交优良品种。花期晚，适宜庭园栽培。洛阳市农林科学院育出，2022年在美国牡丹芍药协会登录。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王晓晖 摄）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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