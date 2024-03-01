荷红迎夏花紫红色，荷花型。中型花，花色艳丽，雌雄蕊正常，花丝、房衣紫红色，柱头浅紫红色。 荷红迎夏 花紫红色，荷花型。中型花，花色艳丽，雌雄蕊正常，花丝、房衣紫红色，柱头浅紫红色。花期晚，自然花期在“五一”前后。植株高大，生长势强，成花率高，适宜观赏园栽培。洛阳市农林科学院育出，2023年通过中花协品种审定委员会审定登录。 蝶黄 花橙黄色，单瓣型。中型花，花蕾长圆尖，雌雄蕊正常，花丝基部色深、端部色浅，房衣半包，房衣柱头浅黄色，花香甜。植株中高，生长势强，为亚组间杂交优良品种。花期晚，适宜庭园栽培。洛阳市农林科学院育出，2022年在美国牡丹芍药协会登录。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王晓晖 摄）