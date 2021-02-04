第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑举行

昨日，第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行。

昨日，第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行。

省政府副秘书长黄东升致发布词。他介绍，第39届中国洛阳牡丹文化节将于4月1日至5月10日在洛阳举办。本届牡丹文化节以“辉煌百年路，花开新征程”为主题，围绕庆祝建党100周年、全面建成小康社会、“十四五”规划顺利开局起步等方面，策划了纪念建党百年沿黄九省“千人同书·百年辉煌”书法活动等，全面展现全省上下勇于担当、拼搏奋进的精神与情怀；围绕加快洛阳都市圈建设，推动文化繁荣兴盛，安排了“文旅都市圈·相约洛阳城”区域联动等文旅活动，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城；围绕产业转型升级，积极融入新发展格局，安排了“中国区域经济50人论坛”郑洛西高质量发展专题研讨会等经贸会展活动，促进相关产业转型升级；围绕惠民共享，提升人民群众幸福感，推出“最美四月天、畅游洛阳城”节会惠民系列活动等，更好满足人民群众对文化旅游美好生活的新期待。同时，本届牡丹文化节还将严格落实常态化疫情防控要求，完善安全生产监管和安全保卫处置预案，确保主题突出、形式多样、特色彰显、质量提升、责任明确、安全圆满。

市长刘宛康介绍了本届牡丹文化节总体安排。他说，今年是中国共产党建党100周年，是出彩“十三五”、奋进“十四五”两个历史时期的交汇点，也是洛阳高质量建设现代化都市圈的起步之年，是一个具有里程碑意义的历史节点。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和中央、省委决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，唱响主旋律、弘扬正能量，在做好常态化疫情防控的同时，精心筹划，周密安排，努力把本届牡丹文化节打造成更有内涵、更有特色、更具影响的洛阳城市品牌节会，使其成为弘扬优秀文化、促进多产融合、推进经贸发展、提升城市影响、幸福广大群众的纽带和平台。

省委宣传部副部长方启雄主持发布会。省文化和旅游厅副厅长李延庆，市委常委、宣传部部长王飞，副市长魏险峰参加新闻发布会并回答媒体记者提问。(记者 李三旺 李冰)

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