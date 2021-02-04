洛报融媒记者从今天下午在郑州召开的第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会上获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节将在日本、法国设分会场。

洛报融媒记者从今天下午在郑州召开的第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会上获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节将在日本、法国设分会场。

洛阳牡丹始植于隋，盛于唐，甲天下于宋，雍容华贵、国色天香，素有“花中之王”的美称。悠久的种植历史和适宜的自然条件，使洛阳牡丹花朵硕大，品种繁多，现已形成9大色系、10种花型、1367个品种。早开品种有彩绘、景玉、黑海撒金等，中开品种有姚黄、青龙卧墨池、春红娇艳等，晚开品种有璎珞宝珠、豆绿、葛巾紫等，可以充分满足游客群众的赏花需求。

多年来，洛阳坚持不断提升牡丹园艺水平和观赏效果，致力开发开发全域赏花，以市区为中心，已经形成三大赏花区域。市区有中国国花园、王城公园、隋唐城遗址牡丹园、牡丹公园等6个规模牡丹园。市郊有国家牡丹园、国际牡丹园、神州牡丹园、农博牡丹园、天侑牡丹园、南山牡丹文化基地等7个牡丹园。南部山区有鸡冠洞、白云山、西泰山以及洛宁百年牡丹园、千亩牡丹园、栾川九鼎沟高山牡丹园、新安县仓头鹰嘴山牡丹园，总观赏面积达到3万余亩，使洛阳牡丹观赏周期从3月底一直拉长到5月中旬。

另外，洛阳还高标准打造了以牡丹芍药为主体的休闲旅游区、牡丹特色康养小镇、高山牡丹芍药切花种植基地、沿黄生态廊道牡丹展示园区等16个融牡丹生产和观赏为主的示范基地，全方位提升了精品化“园林牡丹”、全景化“都市牡丹”、规模化“山水牡丹”的建设水平，可以为游客带来不同的赏花体验。

作为国花首选，洛阳牡丹已经成为扩大开放、对外交流的重要载体。作为中国文化形象使者，洛阳牡丹在英、美、法、德、澳大利亚、荷兰、比利时、新加坡等20多个国家生根开花。以花为媒，古都洛阳先后同日本、法国、保加利亚、美国、韩国、俄罗斯等城市结为友好城市。今年还将在日本冈山市、法国图尔市举办牡丹文化节分会场活动。

为营造良好的赏花氛围，今年，洛阳精心策划了一系列赏花游园活动。4月1日上午，以中国国花园为主会场，隋唐城遗址植物园、王城公园等其它牡丹园为分会场，举办快闪、千人研学、特色灯展、古筝表演等系列赏花游园活动，正式拉开第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园活动的帷幕，并以电视短片的形式对外播放。同时，各牡丹观赏园也将结合园区特色，举办牡丹研学、牡丹快闪、牡丹灯会、牡丹插花、国花牡丹颂中华、千人旗袍秀、百姓大舞台、牡丹仙子花车巡游、七彩隋唐摄影大赛等系列文化展演活动，全面展现洛阳老百姓热爱牡丹、“一城之人皆若狂”的景象。（洛报融媒记者 李三旺 李冰）