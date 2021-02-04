四大板块20项主要活动！第39届中国洛阳牡丹文化节主要活动安排确定

洛报融媒记者从今天下午在郑州举行的第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会上获悉，本届牡丹文化节期间，洛阳市按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”的办节思路，精心策划了四大板块20项主要活动。

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洛报融媒记者从今天下午在郑州举行的第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会上获悉，本届牡丹文化节期间，洛阳市按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”的办节思路，精心策划了四大板块20项主要活动。

活动具体安排如下：

【牡丹之约·人文交往板块(7项)】

●第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式

时间：4月10日20时

地点：应天门北广场

●云赏牡丹 花开满屏——24小时大型线上直播活动

时间：4月10日8时至11日8时

●中外文化交流系列活动

1.中日文化交流活动：白马寺与长泉寺祈福鸣钟活动

时间：4月6日

地点：白马寺、日本冈山市长泉寺

2.国外友好城市牡丹文化节分会场活动：日本冈山市分会场、法国图尔市分会场

时间：4月中旬

地点：日本冈山市、法国图尔市

●“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会

时间：4月15日

地点：洛阳广播电视台2号演播厅

● 2021年中国节庆与文旅融合发展论坛

时间：4月10日至11日

地点：明堂

●纪念建党百年沿黄九省“千人同书·百年辉煌”书法活动

时间：4月25日

地点：应天门广场主会场，龙门石窟、中国书法之乡、城市书房等分会场

●客家祖源地文化论坛暨客家之源纪念馆开馆仪式系列活动

时间：4月15至16日

地点：客家之源纪念馆