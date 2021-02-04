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本届牡丹文化节惠民力度加大：来洛赏花有专列、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 15:53
记者 张怡熙 摄

　　洛报融媒记者3月31日从在郑州召开的第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会上获悉，本届牡丹文化节秉承“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，在继续执行旅游年票不受限、部分公园不收费、外地车辆不限行、餐饮住宿控涨幅、特殊群体免费游等“三不一控一免”惠民政策的基础上，新增了年票景点增范围、公交车辆增班次、来洛赏花有专列、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费等“两增两有一不”惠民措施。

　　【旅游年票不受限】

　　牡丹文化节期间洛阳旅游年票正常使用。

　　【部分公园不收费】

　　牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园、洛阳南山牡丹文化园实行免费游园赏花，游客凭有效证件免费入园；非法定节假日的周一至周五，中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园门票价格为10元/张、王城公园含动物园20元/张，周六、周日及法定节假日门票价格为30元/张；门票价格执行日期从4月1日至5月10日。

　　【外地车辆不限行】

　　实行外地号牌车辆不限行政策。本地车辆周一至周五尾号限行，周六周日单双号限行，缓解牡丹文化节期间大量车流造成的通行压力。对外地车辆轻微交通违法行为推出“三多三少”政策，即：多疏导、多教育、多服务；少罚款、少扣证、少扣车。

　　【餐饮住宿控涨幅】

　　住宿业客房价格属市场调节价，为了防止牡丹文化节期间出现大幅上涨等现象，保证全市住宿业价格基本稳定，对城市区客房标准间价格继续实行价格指导：三星级标准间最高不超过680元/天；四星级标准间最高不超过1080元/天；五星级标准间最高不超过1680元/天，其他房型价格由企业自主定价。城市区发展改革部门负责二星级以下及其他客房价格指导工作。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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