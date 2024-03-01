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160家企业送岗6300多个！洛阳这场招聘会吸引超3800人参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.10 19:01

　　5月10日，“就在民企 职向未来”2024年洛阳市民营企业服务月暨“大就业”巡回招聘活动中州万达广场站举行，吸引3846人参与，771名求职者初步达成就业意向。

　　当天的招聘活动分为上午场和下午场两场，河南大张实业有限公司、洛阳正大食品有限公司、洛阳龙飞服饰有限公司等160家企业提供6307个工作岗位，涵盖机械制造、包装装潢、餐饮服务、广告设计、新媒体运营等行业，涉及行政管理、养老护理、电商运营、游戏解说、销售、文员等多种岗位，为求职者提供丰富的就业选择。

　　洛报融媒记者看到，活动现场还设有政策咨询及就业权益保障区、青年交友区等，为求职者提供政策咨询、就业指导、返乡创业等一系列公共就业创业服务。

　　洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，民营企业服务月活动将在5月15日结束，但“大就业”巡回招聘活动持续全年“不打烊”，将深入城市区人流量较大的街道、社区、商圈送工作岗位，促就业创业。根据计划，6月底前预计还有10场综合招聘会，每周约2场，更多具体招聘信息您可继续关注。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 李培博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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