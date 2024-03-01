国网新源河南洛宁抽水蓄能电站建设正酣

初夏时节，洛宁县涧口乡熊耳山满目苍翠。山体间，国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣，数百台施工机械轰隆作响，重型卡车来回穿梭，工人们正有序地进行施工作业，一片繁忙景象。

初夏时节，洛宁县涧口乡熊耳山满目苍翠。山体间，国网新源河南洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣，数百台施工机械轰隆作响，重型卡车来回穿梭，工人们正有序地进行施工作业，一片繁忙景象。

“眼下正值电站土建施工与机电安装建设高峰期，施工现场1600余名建设者咬定项目建设工期全力推进工程建设。”该项目工程部负责人殷康介绍。

据介绍，该电站由上、下水库，地下厂房，输水发电系统等建筑物组成，其运行原理是以山为势、化水为能，在电力负荷低谷时，利用电能把下水库的水抽至上水库蓄能；在电力负荷高峰时，水由上水库放至下水库进行发电，相当于在熊耳山间建起一座“超级充电宝”。

作为国家水电发展、国家电网公司“十三五”规划重点开工项目，总投资约88.8亿元的洛宁电站由囯网新源集团投资建设，总装机容量140万千瓦，装设4 台单机容量为350兆瓦的水泵水轮发电机组，设计年平均发电量11.91亿千瓦时、年抽水电量15.88亿千瓦时。“按照每个家庭每月用电150度计算， 其年发电量可供约66万户家庭正常用电1年。”殷康说。