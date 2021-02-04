洛阳市文广旅局开展牡丹文化节服务质量提升月活动

洛报融媒记者3月31日从洛阳市文广旅局获悉，该局坚持把学习党史与立足本职推进现代化强市建设结合起来，近日出台《规范文化和旅游市场秩序提升行业服务质量工作方案的通知》，严厉打击文化和旅游市场违法违规经营行为，做到学党史、提品质、迎花会，为牡丹文化节营造规范有序的文化旅游市场环境。

洛报融媒记者3月31日从洛阳市文广旅局获悉，该局坚持把学习党史与立足本职推进现代化强市建设结合起来，近日出台《规范文化和旅游市场秩序提升行业服务质量工作方案的通知》(下称《方案》)，严厉打击文化和旅游市场违法违规经营行为，做到学党史、提品质、迎花会，为牡丹文化节营造规范有序的文化旅游市场环境。

根据该《方案》，4月1日至5月15日，洛阳市文旅局将开展牡丹文化节服务质量提升月活动，围绕重点整治内容，针对重点时段，分区域、分行业组织开展专项执法检查，对违法经营单位，按照其违法行为性质，集中“规范一批、查处一批、取缔一批”。

其中，洛阳市文广旅局将开展旅游市场联合执法检查，以打击无证导游、非法旅行社等违法行为为重点，严厉查处未经许可经营旅行社业务的活动；严厉打击通过户外俱乐部、微信群、保健品公司、培训机构等组织的非法旅游活动；重点查处不合理低价游强迫消费(购物)、采购不合格供应商产品等突出问题。针对景区景点及周边环境，要加大对景区欺客宰客、强迫或变相强迫消费等行为检查力度，严查不执行明码标价规定等行为。对游客投诉居高不下，经营行为失范的景区景点进行重点整治。

在提升星级饭店服务质量方面，将对所有3星级以上饭店诚信经营、服务质量、卫生问题、安全问题进行全面暗访，加强对从业人员的质量意识教育、服务技能教育，加强对各类设施设备的保养、维护和更新力度，提升星级饭店硬件水平。

洛阳市文广旅局将引导企业诚信经营，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”,加大对欺诈经营、不诚信守信经营的文化旅游企业的惩罚力度，实现对守信行为和失信行为的联奖联惩。按照“信易游”工作制度，给予信用好的单位和人员在游览、住宿等方面相关优待，对列入“黑名单”名录库企业要重点监管，加大检查频次。

在网络文化市场方面，要以网络表演、网络音乐、网络动漫等为重点，加强网络文化内容监管，依法查处各类违法违规互联网文化经营活动；强化在线旅游经营执法监管，严厉查处虚假宣传和利用大数据杀熟的违法行为，查处未取得质量标准信用等级而使用相关称谓和标识的行为，查处擅自屏蔽、删除旅游者评价及误导、引诱、替代或者强制旅游者做出评价的行为。

此外，《方案》还对加大演出市场、网络文化市场执法检查力度，加强安全生产监督检查和疫情防控工作提出明确要求。洛阳市文广旅局相关负责人表示，作为推动全市文旅融合高质量发展的牵头部门，该局将把党史学习教育成效转化为工作动力，促进洛阳文化和旅游产业高质量发展，严厉打击文化和旅游市场违法违规经营行为，进一步提升行业服务质量，以优异成绩庆祝建党100周年。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王秉杰 文/图）