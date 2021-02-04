全警动员、全警参与！洛阳警方全力护航牡丹文化节

3月31日，记者从洛阳市公安局获悉，将全警动员、全警参与、多策并举，提升治安管理工作水平，严打犯罪、畅通交通、优化服务，全力做好牡丹文化节安保工作，喜迎四海宾朋。

3月31日，记者从洛阳市公安局获悉，将全警动员、全警参与、多策并举，提升治安管理工作水平，严打犯罪、畅通交通、优化服务，全力做好牡丹文化节安保工作，喜迎四海宾朋。

根据部署，洛阳警方将开展公共娱乐服务场所治理整顿，配合消防救援部门，对所有公共娱乐场所的建筑结构、人员限额、出入通道、消防设施等进行安全大检查，及时发现隐患，现场提出整改意见，责令限期整改。对于违法经营的场所，按照治安管理、消防管理有关规定，从严查处，该取缔的场所及时与有关部门联系，依法予以取缔。

全市公安机关将严厉打击卖淫嫖娼、赌博、吸贩毒品、制黄贩黄等违法犯罪活动，进一步净化社会风气；集中整治旅游景点及窗口地区的治安秩序，会同有关部门对旅游景点周围的个体摊点规划定位，严禁违章占道及乱摆乱放，严厉打击强买强卖、欺行霸市、坑蒙拐骗、敲诈游客的违法犯罪行为。