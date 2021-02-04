牡丹文化节期间，洛阳地铁末班车发车时间延长至22:30

为更好满足广大游客、市民出行需求，第39届中国洛阳牡丹文化节期间延长地铁1号线运营时间。 为更好满足广大游客、市民出行需求，第39届中国洛阳牡丹文化节期间延长地铁1号线运营时间。 调整后杨湾站开往红山站方向的末班车22:30从杨湾站发车，23:14到达红山站；红山站开往杨湾站方向的末班车22:30从红山站发车，23:13到达杨湾站。 运营期间7:00—20:00行车间隔为7分钟，其余时段行车间隔为10分钟。 详情请参阅“第39届中国洛阳牡丹文化节期间地铁1号线各站首末班车运营时刻表”。 市轨道交通集团将秉承“以礼相待乘人之美”的服务理念，竭诚为乘客提供优质、贴心的服务。 温馨提示：牡丹文化节期间仍处于疫情防控期，请广大游客、市民在乘坐地铁出行时佩戴好口罩，主动出示健康码，积极配合安检人员工作，携手共创安全、高效、舒适、便捷的出行环境。