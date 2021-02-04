好消息！牡丹文化节期间，洛八办取消周一闭馆

3月31日，洛报融媒记者从八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)获悉，为满足观众参观需求，充分发挥爱国主义教育示范基地作用，洛八办决定于第39届中国洛阳牡丹文化节期间(4月1日至5月10日)，取消周一闭馆，即4月5日，4月12日，4月19日，4月26日，5月3日正常开放，5月10日恢复周一闭馆。
3月31日，洛报融媒记者从八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)获悉，为满足观众参观需求，充分发挥爱国主义教育示范基地作用，洛八办决定于第39届中国洛阳牡丹文化节期间(4月1日至5月10日)，取消周一闭馆，即4月5日，4月12日，4月19日，4月26日，5月3日正常开放，5月10日恢复周一闭馆。
3月31日，洛报融媒记者从八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)获悉，为满足观众参观需求，充分发挥爱国主义教育示范基地作用，洛八办决定于第39届中国洛阳牡丹文化节期间(4月1日至5月10日)，取消周一闭馆，即4月5日，4月12日，4月19日，4月26日，5月3日正常开放，5月10日恢复周一闭馆。
每日开放时间：9:00—17:00(16:30停止入馆)
注意事项：
1.疫情期间，参观请全程佩戴口罩，保持安全距离。
2.团队实行预约参观制度，普通游客刷身份证，出示健康码入内。
3.预约电话：0379—63952409 (洛报融媒记者 余子愚)
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