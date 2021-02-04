官宣！第39届中国洛阳牡丹文化节4月1日至5月10日举行

洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。一年一度的中国洛阳牡丹文化节如约而至。今天下午，河南省政府新闻办公室召开第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会，诚邀四海宾朋相约千年古都，共享国色天香。

第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会 记者 李卫超 摄

洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。一年一度的中国洛阳牡丹文化节如约而至。今天下午，河南省政府新闻办公室召开第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会，诚邀四海宾朋相约千年古都，共享国色天香。

记者 鲁博 摄

据了解，第39届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办，将于4月1日至5月10日在洛阳市举办。

记者 鲁博 摄

本届牡丹文化节以“辉煌百年路 花开新征程”为主题，按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”办节思路，精心策划了四大板块20项主要活动，在做好疫情防控的同时，进行了精心筹划和周密安排，线上线下齐头并重，前期后期持续推进，努力把第39届中国洛阳牡丹文化节打造成更有内涵、更有特色、更具影响的洛阳城市品牌节会，使其成为弘扬优秀文化、促进多产融合、推进经贸发展、提升城市影响、幸福广大群众的纽带和平台，为高质量建设现代化洛阳都市圈作出积极贡献，以优异成绩向建党100周年献礼。（洛报融媒记者 李三旺 李冰）