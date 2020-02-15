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十一届洛阳市委第十二轮巡察完成进驻 信访举报渠道公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-21 16:05

　　十一届洛阳市委第十二轮巡察安排7个巡察组对洛阳市人大常委会机关、市委军民融合发展办、市中级人民法院、市归国华侨联合会、市退役军人事务局、市市场监督管理局、市医疗保障局、市档案馆、市公务接待中心、龙门石窟研究院、洛阳轨道交通集团有限责任公司、洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司、洛阳市第一人民医院、洛阳市妇幼保健院等14家单位党组织开展常规巡察。截至10月21日，洛阳市委7个巡察组已全部进驻被巡察单位。

　　在进驻动员会上，洛阳市委巡察工作领导小组成员或市委巡察办负责同志传达了中央、省委、市委关于巡视巡察工作的新精神新部署，并就做好巡察工作提出要求，市委巡察组组长通报巡察任务、有关工作安排，被巡察单位党组织主要负责人主持会议并发言。

　　本轮巡察将聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风，聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，深入查找政治偏差和违规违纪问题，重点查找以下几方面问题：违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止，阳奉阴违、结党营私、团团伙伙、拉帮结派，以及落实意识形态工作责任制不到位等问题；违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题；违反组织纪律，违规用人、任人唯亲、跑官要官、买官卖官、拉票贿选，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题；违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，落实中央八项规定精神不力，搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题；中央、省委巡视反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题；贯彻落实中央、省委和市委重要决策部署方面存在的问题；落实保密工作责任制不到位等问题；市委要求了解的其他问题。

　　本轮巡察为期两个月左右。巡察期间各巡察组分别开通专门邮政信箱、电子邮箱和值班手机，受理信访举报的时间统一为10月20日至12月18日的工作日工作时间。根据规定，洛阳市委巡察组主要受理反映被巡察单位领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访；对其他与巡察工作无直接关系的个人诉求、涉法涉诉等信访问题，将按照分级负责、属地管理原则，转交有关部门和单位处理。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 徐云峰）

　　>>>市委巡察组联系方式一览表
[ 责任编辑：赵彤彤]
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