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王国生到洛阳市检查节日安保、文旅市场时强调：越是欢庆时刻越要扛牢风险防范责任 确保群众度过欢乐祥和国庆中秋节日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-01 08:30

　　昨日，省委书记王国生到洛阳市检查文旅市场、节日安保、疫情防控等工作，看望慰问坚守岗位干部职工，向大家致以节日的问候。

　　洛阳城区红旗飘扬、灯笼高挂，一派浓浓的节日氛围。龙门古街是洛阳市重点文旅项目，这里商品琳琅满目、游客络绎不绝。王国生查看文化商业街区建设和市场供应情况，走进洛阳记忆文化博物馆、洛阳礼物专卖店，了解文旅业态发展、文创产品设计销售情况，指出要不断丰富文旅市场供给，提升旅游的层次和内涵，更好满足游客多样化消费需求。在龙门5G旅游指挥中心，王国生连线重渡沟等景区，询问了解客流变化和景区服务保障工作，他指出，今年国庆中秋假期较长，文旅市场将迎来接待高峰，要认真落实“限量、预约、错峰”常态化疫情防控要求，依托新技术手段，加强客流分析研判，深入排查安全隐患，确保旅游秩序和游客安全。

　　今年央视中秋晚会刚刚在隋唐洛阳城录制完成，将于10月1日晚播出，隋唐洛阳城应天门也因此成为网红打卡地。王国生了解晚会录制和景区建设情况，他指出，央视秋晚在洛阳举行，是展示城市形象、弘扬黄河文化的好机遇，要充分用好秋晚效应，整合文化资源，创新文旅业态，全面提升洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力，凝聚全省上下同心协力、共谋出彩的强大合力。

　　在开元大道永泰街交警岗，王国生看望慰问坚守一线交警民警，他说，越是万家灯火、阖家团圆之际，大家就越是辛苦，要继续发扬抗疫斗争中锤炼的好作风，守护好人民群众的幸福和安宁。他叮嘱有关负责同志，节日期间客流、物流、车流量增大，要以对人民群众高度负责的精神，深入查漏洞、补短板，落实运力保障措施，强化路面巡查执法，加强对事故多发易发路段的安全检查，确保“双节”期间我省道路运输安全、平稳、有序。在洛阳市森林卫士监控中心，王国生检查森林防火预警系统建设，通过智能监控系统调度重点林区森林防火工作，指出当前已进入秋冬季防火期，要强化源头管控，完善应急预案，最大限度把火灾隐患消灭在萌芽状态。

　　王国生主持召开节日安全工作座谈会，听取有关情况汇报，他指出，越是发展势头好，越要增强风险意识，把安全发展理念树得更牢；越是社会大局稳，越要坚持问题导向，把漏洞查得更细；越是干部士气高，越要发扬过硬作风，把措施抓得更严；越是欢庆佳节之际，越要保持战斗状态，把责任扛得更实。他强调，节日期间是风险防范的关键时候，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，时刻绷紧安全生产这根弦，紧盯重点部位、关键环节，全面排查风险隐患，提升应急处置能力，抓实抓早抓小交通运输、建筑施工、危险化学品、食品药品、森林防火、文化旅游等领域风险管控，确保人民群众度过一个欢乐祥和国庆中秋节日。

　　王国生强调，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，外防输入、内防反弹的任务依然艰巨。要牢牢把握秋冬疫情防控主动权，坚持人物同防、多病共防，加强口岸检疫检测，强化景区、市场、酒店、影院等重点场所防控措施，筑牢疫情防控坚固防线。

　　李亚、穆为民、武国定参加有关活动。(《河南日报》记者 李铮 马涛)
[ 责任编辑：崔利利]
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